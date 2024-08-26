蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃夢時代　每日從台中鮮送限量開賣

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日即將告一段落，中秋佳節腳步近了。高雄夢時代購物中心搶攻暑假尾聲與中秋送禮商機，特別邀請台中知名糕餅店「不二糕餅」首度南下快閃。強調每日從台中鮮送，從8／29至9／16在高雄夢時代B1樓綠區限量開賣。

傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇，在2022年首度上台北SOGO快閃爆出300人排隊長龍，開店一小時就被搶光。

「不二糕餅」以其招牌蛋黃酥在中部地區打響名號，內餡選用甜而不膩的烏豆沙，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃，外層則是手工桿製的酥鬆餅皮。咬下一口就可嚐到鹹香濃郁的口感。除了經典蛋黃酥，不二糕餅這次還開售「茶鳳黃」，主打餅皮帶有淡淡烏龍茶香，內餡則是鳳梨冬瓜與紅土鹹蛋黃的組合，有鹹甜清香的風味。

▲人氣經典蛋黃酥禮盒，推薦價6入380元、12入760元。

高雄夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，每日開店前一小時（周一至周五10：00、周六至周日9：30），將在1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。每人每天最多可購買5盒，不限品項。經典蛋黃酥禮盒6入售價380元，12入售價760元；茶蛋組禮盒14入（含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入）售價720元。

▲茶鳳黃禮盒內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入，推薦價14入720元。

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