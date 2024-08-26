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蛋黃酥名店「不二糕餅」快閃夢時代　每日從台中鮮送限量開賣

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▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日即將告一段落，中秋佳節腳步近了。高雄夢時代購物中心搶攻暑假尾聲與中秋送禮商機，特別邀請台中知名糕餅店「不二糕餅」首度南下快閃。強調每日從台中鮮送，從8／29至9／16在高雄夢時代B1樓綠區限量開賣。

傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇，在2022年首度上台北SOGO快閃爆出300人排隊長龍，開店一小時就被搶光。

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

「不二糕餅」以其招牌蛋黃酥在中部地區打響名號，內餡選用甜而不膩的烏豆沙，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃，外層則是手工桿製的酥鬆餅皮。咬下一口就可嚐到鹹香濃郁的口感。除了經典蛋黃酥，不二糕餅這次還開售「茶鳳黃」，主打餅皮帶有淡淡烏龍茶香，內餡則是鳳梨冬瓜與紅土鹹蛋黃的組合，有鹹甜清香的風味。

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

▲人氣經典蛋黃酥禮盒，推薦價6入380元、12入760元。

高雄夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，每日開店前一小時（周一至周五10：00、周六至周日9：30），將在1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。每人每天最多可購買5盒，不限品項。經典蛋黃酥禮盒6入售價380元，12入售價760元；茶蛋組禮盒14入（含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入）售價720元。

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

▲茶鳳黃禮盒內含蛋黃酥6入及茶鳳黃8入，推薦價14入720元。

台中大遠百「2024韓流魅力 盡在遠百」即起至9／2登場，本次展覽風格以韓國最具代表性的世界文化遺產「景福宮」為主軸，將現場打造韓國傳統文化氛圍，讓民眾沈浸式體驗韓式懷古風情，也集結經典人氣小吃、韓系必備好物、買一送一等促銷活動。

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

韓國展集結多項超人氣韓國美食，知名品牌Seoul Ho!獨家快閃，主打拉絲起司吉拿熱狗，酥酥脆脆的吉拿棒，裡頭包裹著熱狗，淋上醬汁，豐富配料加上多層次口感超銷魂，售價160元；韓龍推出韓味炸雞、辣炒年糕，售價分別為120元、100元，讓消費者邊逛街邊享受美食；FH豐健烘焙坊軟餅乾可頌、扁可頌冰淇淋也能嚐鮮，售價分別為150元、100元。

▲不二糕餅首度快閃高雄夢時代。（圖／夢時代、台中大遠百提供）

台中大遠百表示，於韓國展會場持遠百APP／HAPPY GO卡單筆消費滿999元，即贈海苔酥；消費滿599元可參加電子抽獎，有機會獲得首爾來回機票。

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關鍵字：

糕餅, 快閃, 中秋, 高雄, 台中

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