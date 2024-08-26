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環球購物中心「夏日水樂園」爽玩水槍、迷宮　12歲以下憑發票免費入場

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記者蔡惠如／綜合報導

暑假即將結束，環球購物中心推出最後一波活動，推出「FUN電三大攻略」包括主題展覽、水上樂園及永續教育活動，家中有喜歡玩水的小孩，不妨掌握最後一波水樂園活動，憑消費發票12歲以下還能免費入場，吸引親子消費，幫民眾為暑假畫下完美句點。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

隨著開學日期逼近，不少家長開始為孩子們做收心準備。環球購物中心新北中和店推出三大夏日主題展，包括「FUBEES ART TOY快閃店」、「萌趣味主題展」和「大人系療癒玩具區」。這些展覽集結了多款人氣IP角色，如線條小狗、吉伊卡哇、DINOTAENG等，讓小朋友在室內也能盡情放電。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和「FUBEES ART TOY快閃店」推「罐頭豬 LuLu 復古泰迪絨毛吊飾」售價360元起；罐頭豬LuLu變裝系列-雙面LuLu毛絨包包，售價400元起。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和「FUBEES ART TOY快閃店」推韓國人氣「DINOTAENG短尾矮袋鼠」公仔盲盒，單個售價395元起。

「FUBEES ART TOY快閃店」展區內設有近6米長的海洋主題打卡牆，線條小狗化身美人魚，與海豚同游，場景十分吸睛。現場還展示了近百款周邊商品，從毛絨吊飾到坐墊應有盡有。包括線條小狗造型毛絨吊飾盲盒，單個售價300元起；太陽花造型毛絨坐墊則是800元。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和「FUBEES ART TOY快閃店」打造近6米長的打卡牆，線條小狗化身美人魚，與海豚、魚群享悠游樂趣。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和「FUBEES ART TOY快閃店」推「線條小狗毛絨吊飾盲盒新品」，六款造型各具小巧思，單個售價300元起。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall新北中和加碼祭開學收心大禮包，15歲以下會員免費兌換20點、美食街單筆滿額至「High5建築樂園」現場購票再折100元。

若孩子喜歡戲水，環球購物中心桃園A19店的「夏日水樂園」可把握最後的戲水尾巴，園區內設有長頸鹿迷宮和水槍樂園，讓孩子們在水霧中探索冒險，此外12歲以下兒童憑當日館內消費發票，即可免費暢玩。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲Global Mall桃園A19推「夏日水樂園」，包括長頸鹿迷宮、水槍樂園，吸引親子暢玩。

除了遊樂活動，環球購物中心也與玩轉學校合作推出「未來永續小學堂」系列活動，透過繪本故事和實境挑戰，讓孩子們學習永續概念，並響應「冠德Book Date」公益募書活動，鼓勵大家捐出舊書，幫助偏鄉學童。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

響應臺南400年，誠品9／1前進駐「2024臺灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，將古蹟老宅變身特色文創聚所，除了呼應臺南濃厚歷史氛圍，以「時光閱覽室」主題概念，也帶來逾百本職人推薦臺南書單，另外號召人氣插畫家mich.illust、文字藝術家盧米曬字等5大文創設計品牌，讓觀者徜徉臺南新舊文化風采。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

誠品「2024臺灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，將台南獨特的歷史文化以時空背景劃分，不僅有在地特選的時代書單，更同步推薦搭配書籍的職人口袋名單及建築地標，包括赤崁樓、全美戲院、虱目魚粥、喜餅等，帶領讀者穿梭古今。店內同步匯集臺南在地文創設計、生活選品，包含市集人氣插畫品牌mich.illust、文字藝術家盧米曬字、單眼相機店F.camera等。

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

▲環球購物中心暑假收尾活動。（圖／業者提供）

業者表示，9／1前誠品會員於文博會限定店消費不限金額即可參加抽獎活動，有機會獲得日本可愛始祖「原田治OSAMU GOODS」，和臺南熱門復古照像館「又又美」獨家推出的即可拍底片組合（數量有限，贈完為止）；全新註冊會員除了享有涼夏冰棒兌換券，還可獲得誠品生活南紡店100元電子抵用券。

關鍵字：

購物中心, 暑假活動, 主題展覽, 水樂園, 永續教育, 環球購物中心, 誠品

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