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天天做超有感！「5個美唇小習慣」必學　喝水原來超重要

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▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲潤澤美唇靠每日保養做起。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

大家都想要有一雙潤澤美唇，但往往忽略了護唇的重要性，護唇不光只是挑個漂亮的潤唇膏塗上，而是必須留意一些生活小習慣，你做到幾個呢？

#定期去角質

許多人只專注於臉部去角質，卻忽略了嘴唇的角質層。過厚的角質會導致唇部脫皮、粗糙，影響後續唇部產品的效果，可以使用專用的唇部去角質產品或DIY用糖和蜂蜜製成的天然去角質膏。

#嘴唇也要防曬

不少人重視臉部和身體的防曬，但往往忽略了唇部。嘴唇的皮膚相對薄弱，容易受到紫外線的傷害，長期暴露在陽光下可能導致唇色變深或乾裂。選擇含有防曬指數（SPF）的護唇膏，能有效保護唇部免受紫外線傷害。

#避免舔嘴唇

當感到嘴唇乾燥時，許多人習慣用舌頭舔嘴唇，但這個動作只會讓問題更糟。唾液中的酶會破壞唇部皮膚的屏障，導致唇部更乾燥。建議隨時攜帶保濕護唇膏，並養成定期塗抹的習慣，以避免舔唇的衝動。

#飲食與水分攝取

嘴唇乾裂不僅與外部環境有關，也和體內水分、營養狀況息息相關。日常應保持充足的水分攝取，並注意攝取富含維生素B群、E和必需脂肪酸的食物，這些都能有效維持唇部的健康與光澤。

#睡前護唇厚敷

許多人在白天會使用護唇膏，但常常忽略了夜間的保養。睡前塗上一層厚厚的潤唇膏或唇部保濕面膜，可以在整晚修復唇部肌膚，讓隔天嘴唇更加柔軟潤澤。

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▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲（MALIN+GOETZ）高防護潤唇凝膠 SPF30，10ml，550元。

首度推出具有物理性防曬配方的高防護潤唇凝膠 SPF30，有效抵禦紫外線傷害，同時柔軟唇部肌膚、改善乾裂唇紋、提亮唇色。

▲▼護唇。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 果凍水光潤唇膏，#甜莓派對，10g，580元。

內含乳木果油與木魯星果棕籽油，除了超強的保濕功效外，更可以滋潤、柔嫩肌膚，讓雙唇像奶油般滑順更光澤。

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護唇, 唇部保養, 美唇, 唇部護理, 唇部保濕

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