超夯惹我蜜粉換上庫洛米造型、飛天小女警跟著一理潤守護肌膚

▲熱銷多年的惹我蜜粉換上庫洛米造型讓人眼睛一亮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

可愛的美妝總讓人難以抗拒，越來越多品牌跨界卡通角色推出限定聯名，讓消費者甘願捧錢買單，像是neuve 惹我清爽吸油蜜粉換上庫洛米包裝、APIVITA也與Hello Kitty推出聯名禮盒，就連飛天小女警圖案都躍上一理潤的明星商品上。

開架蜜粉經典不敗冠軍 neuve 惹我清爽吸油蜜粉熱銷超過20年，輕巧好收納的體積、神級控油能力，一直是廣受學生族群熱愛的口碑王，今年特別邀請三麗鷗家族中最萌叛逆小惡魔- 酷洛米現身惹我蜜粉盒上面，超俏皮的樣子真的太可愛啦！

來自希臘的APIVITA為慶祝Hello Kitty誕生的50周年推出限量紀念禮盒，期間限定聯名商品包括「Hello Kitty希臘之光美肌寶盒」和「Hello Kitty希臘女神面膜珍藏組」，更集結APIVITA熱銷商品­－速效有感面膜、亮顏精華、保濕精華水等，再者，搭配APIVITA獨創的希臘古法美肌秘方「面膜調和精華」，迅速達到雙效保濕、潤光升級，讓你在夏季出遊的同時，也能享受極致的護膚美肌體驗。

適逢動畫推出25周年的經典人氣卡通-飛天小女警，今年秋季與來自南韓的ILLIYOON一理潤共同推出敏弱「肌」救箱。總是展現超凡力量守護小鎮的泡泡、花花、毛毛，帶著3大經典護膚法寶「神經醯胺舒敏保濕乳液」、「舒緩紅癢護理霜」、「清爽保濕柚子磨砂沐浴露」，一起守護換季時節的敏感肌膚。