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郭婞淳親曝奧運戴Dior耳環寓意「迷惘時看到的」　陳念琴幸運物是他

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記者鮑璿安／台北報導

台灣選手們在巴黎奧運大放異彩，今27日舉重女神郭婞淳與陳念琴、楊勇緯一同出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會，分享他們在比賽過程中的點滴，也透露關於自己的幸運物，郭婞淳在巴黎奧運征戰時，耳上佩戴Dior耳環成為大家關注的細節，她則說那代表著方向和幸運。

▲陳念琴、郭婞淳、楊勇緯出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）陳念琴、郭婞淳、楊勇緯出席Team UA感謝宴。（圖／記者林敬旻攝）

郭婞淳四度站上奧運殿堂，最終以抓舉105kg、挺舉130kg，總和235kg奪得銅牌殊榮，她表示，整個備戰期間狀態起伏不定，但心態仍保持積極正面，「不管做什麼事情、各行各業，沒有人的人生是近乎完美，接觸舉重以來我也是起起伏伏，但這些就是你人生的故事」，她也表示離接下來2026名古屋亞運還有段時間，能有更多機會做調整。

▲▼ 郭婞淳Dior 。（圖／路透社）

▲郭婞淳在巴黎奧運賽場上時，佩戴了Dior Rose des Vents 羅盤玫瑰金母貝耳環。（圖／路透社）

郭婞淳站在巴黎奧運賽場上時，佩戴了Dior Rose des Vents 羅盤玫瑰金母貝耳環，當中擁有馬賽克羅盤圖騰和玫瑰，對她而言是幸運物之一，這次也特別分享背後的故事，「這個耳環其實就是我迷惘的時候看到的，代表方向和幸運的含義，就像我喜歡幸運草，是我名字『婞』的諧音」。她認為身為選手最重要就是方向，很感謝教練一直讓自己知道目標，有了目標即便遇到風浪，最後也會回到航線上。陳念琴則說自己的幸運物是教練柯文明，「讓我比賽時就像神力女超人一樣」。

對於接下來的計畫，楊勇緯將擁有「台體大柔道隊教練」的全新身分，他進一步表示：「我一直以來都有分享柔道在我生命中的地位，加上這一路上也有很多貴人及各階段教練的幫助，所以很希望有機會將我所學跟我會的技術傳給學弟學妹，發揮柔道自他共榮精神。」

▲王齊麟。（圖／品牌提供）

▲王齊麟身穿KENZO BOKE 2.0黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品。（圖／品牌提供）

奧運金牌羽球國手王齊麟的私服穿搭也受到矚目，他經常混搭KENZO單品，呈現出俐落街頭的樣貌，這次出賽前他就受邀拍攝KENZO BOKE 2.0系列時尚照，有別於賽場上的球衣造型，身穿黑白極簡美學為主軸的休閒T恤、外套等單品，點綴上品牌標誌性海棠花圖案，提升整體辨識度，王齊麟手拿最熟悉的球拍，神情穩重彰顯出帥氣魅力。他自己也在IG提到，「我從以前就是KENZO的忠實粉絲，這次結合我自己最關注的運動主題，穿起來也感覺特別自在舒服」。

關鍵字：

台灣, 舉重, 奧運, 郭婞淳, UNDERARMOUR

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