中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨

文／美人圈

2024巴黎奧運可以說是男神輩出，其中不能不提到一夜爆紅的中國羽球男雙銀牌「王昶」！與麟洋配場上廝殺充滿狠勁，但下場後立刻變成帶著靦腆笑容的陽光大男孩，加上俊俏臉龐和反差耍寶搞笑性格，微博粉絲直接漲了100多萬人，許多網友更紛紛表示：「這顏值不去演偶像劇太可惜了吧！」。

▲王昶奧運期間粉絲漲了100多萬。（圖／weibo@王昶超話、@V王昶V，下同）

王昶不僅顏值出眾、球技了得，褪去運動服的他也被起底是一名「隱藏版潮男」！本篇也揭開這位羽球男神的私服穿搭，乾淨清爽的男友風，想不被圈粉都難。

相信有不少粉絲都很好奇王昶私服最愛的品牌吧？日前他與羽球搭擋梁偉鏗一同直播便直接點出愛牌正是「Louis Vuitton」，不僅機場穿搭常常欽點他們家衣服、包款，就連腳上球鞋都是品牌經典入門的LV Trainer運動鞋，由Virgil Abloh設計，取材自復古的籃球運動鞋，綴以多個標誌性細節，搭帶及鞋底綴有Monogram花卉圖案，鞋側則飾以特大的Monogram花卉圖案。

▲LV Trainer 運動鞋，NT$46,700。（圖／Louis Vuitton）

王昶其實大多數都以衣櫃常見基本款做混搭，且很懂得擅用「同色系穿搭」技巧讓整體更具延伸感，比例也會變得很修長，一登場就氣場翻倍！偶爾他也會混搭花色豐富的單品讓造型感升級，或是利用墨鏡、項鍊等配件點綴，小小亮點就可以讓素雅的穿搭更有亮點。除此之外，王昶也是腕錶行家，多次被捕獲配戴Audemars Piguet Royal Oak皇家橡樹系列，市場上最熱門、最搶手的藍面與綠面他全網羅，品味非凡！

▲王昶私服穿搭全是狠貨。（圖／weibo@V王昶V、Audemars Piguet）

23歲衣櫃攤開全都是超狂狠貨，不愧是當今中國力捧的羽球男神！不知道粉絲們最喜歡王昶私服哪樣單品呢？

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