王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分

文／美人圈

說到近期話題度最高的CP肯定非剛獲奧運羽球男雙金牌王齊麟與女友陳詩媛（十元），不光是接機捧臉殺、十指緊扣樣樣來，王齊麟賽後更是不畏時差直接殺到女友棒球場拿橫幅應援，兩人超閃互動簡直讓單身狗太羨慕！陳詩媛作為樂天啦啦隊人氣成員早已憑藉甜美外貌和迷人笑容擄獲大批男粉支持，如今再度因新身分「奧運金牌女友」關注度狂飆。

▲王齊麟與女友陳詩媛穩交至今備受祝福，近日更直接曬出與王齊麟父母合影，看上去已和家人打成一片，完全是王家準媳婦呀！（圖／王齊麟臉書）

眾所皆知陳詩媛與王齊麟有著超萌身高差，152公分的陳詩媛每每站在一旁，都因嬌小可愛的身高讓人激起滿滿保護欲！但即便是小隻女孩可以穿出好比例，陳詩媛私下總能靠穿搭技巧突破身高藩籬，一出場就晉升「氣場美人」，以下也公開幾個絕對不出錯的小技巧，先筆記起來就對了。

▲陳詩媛顯高穿搭技巧。（圖／IG@10yuan.0424，下同）

陳詩媛嬌小女顯高穿搭技巧

上衣&下著＝2：8

155公分以下的嬌小女穿衣一定要謹記「上衣&下著＝2：8」的原則，像是穿短版上衣配上高腰長褲，或是把上衣紮進高腰裙中，立刻給人一種胸部以下都是腿的錯覺，整體比例也會更優化。

同色系穿搭延伸效果UP

懶女孩或是穿搭初學者一定要大膽嘗試「同色系穿搭」！小隻女可以利用同色系來營造出高挑身材的錯覺，好比陳詩媛也經常以全白LOOK或是全黑出鏡，視覺上也有好的延伸效果，同時亦掩飾了比例不佳的缺點。

下身選A字剪裁

陳詩媛私下出鏡率最高的單品非A字裙莫屬，上窄下寬的剪裁不僅能收腰顯瘦，下襬寬鬆的設計還能很好地把在意的大腿肉和屁股肉都隱藏起來，對於梨形身材的女孩特別友好，絕對是夏季要露腿的必備單品。

身高不夠鞋子來湊

想要視覺增高，挑對「鞋子」就很重要！陳詩媛平時特別喜歡穿自帶厚底的鞋款，建議小隻女也可選擇中筒平底靴，在內部加上增高鞋墊就能無痛增高，只要不脫鞋，偷偷作弊也沒人發現啦！

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