超易犯「無效保養」5地雷！專家親授用量、手法是關鍵　膚況變亮有感

文／美人圈

大家說有用的保養品，為什麼我用起來就是沒感覺？我們知道，影響肌膚好壞的原因很多，其中就有可能因先天基因的差異，肌膚對各式成分有反應的實際感受也大不相同，一部分人用A成分有感，另一部分人用A成分可能完全無感！而撇除先天對成分感受不同，其實有可能是無形中踩到「無效保養地雷」，才導致保養效果不如預期，BEAUTY編採訪到TAKAMI教育訓練師白雪老師來為大家分享常見的無效保養地雷有哪些？正確保養又該怎麼做，才能讓保養品發揮最高效用？

無效保養地雷

1.防曬不徹底，只有夏天認真擦

提到最常犯的無效保養地雷，白雪老師第一直覺就是：「防曬」！並表示大家很願意花錢投資昂貴的精華液、乳液、乳霜，但卻在防曬這塊不夠扎實，紫外線對肌膚的殺傷力極大，更直言：「一天不防曬，相當於努力擦28天的美白都白做了！」擦足量的防曬是為了防止會使肌膚曬傷、曬老、曬黑的「UVA」，而UVA一年四季都存在、強度一樣強，並不會因為冬天就特別弱，因此強烈建議大家一年四季都要認真防曬，才能讓花大把錢購入的保養品發揮最好的作用。

▲innisfree 綠茶玻尿酸保濕防曬精華 SPF50+/PA++++ 50ml，NT$780。（圖／innisfree）

2.不參照建議用量，效果大打折扣

如同補充保健食品，若沒有吃到足量，效果就不容易出來！白雪老師表示：「保養品也是這樣的！以30ml精華為例，就是4周要用完，但很多人一用就是三個月或半年。」我們時常在品牌看到各產品正面的臨床數據，顯示使用多久就能為肌膚帶來多好的正向回饋，這些數據都是「足量使用」該產品測出來的，因此，一定要參照產品建議用量，才有機會達到更多的正面保養效果、肌膚有感變好！

▲TAKAMI 角質道小藍瓶 30ml／NT$1,800、60ml／NT$2,900。（圖／TAKAMI）



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3.為了舒服而忽略肌膚所需，挑錯保養質地

白雪老師分享，由於台灣環境相對悶熱潮濕，因此多數人更傾向挑選清爽的保養！而肌膚無非就是水跟油，加上保養品就是用來補充肌膚缺少且需要的東西，多數人容易為了「使用感受舒服」而使用錯誤的保養質地，致使保養成效不彰。因此，乾肌就是油脂不夠，就要選含油的保養品、並接受有油包覆肌膚感受，因此很適合乳液、乳霜；油肌則油太多、水太少，則適合水分多、油份少的水凝霜質地產品。白雪老師更補充：「足夠的保濕很重要！保養後，肌膚要能呈現自然的水潤感，才真的是有保養到位。」

▲Sisleÿa 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜 50ml，NT$1,650。（圖／Sisleÿa）

4.不夠了解自身生活習慣，未給足肌膚所需

提到部分皮膚科醫師認為「不需要化妝水」，對此，白雪老師也認同：「不是每個人都需要化妝水，需要判別生活型態。」！白雪老師認為：「保養就是帶走肌膚不需要的、補充需要的。」化妝水在這其中起到的作用的是「二度清潔」，帶走老廢角質、洗劑殘留的皂鹼、弱鹼等成分，透過化妝水可以讓肌膚恢復到健康的PH值。也指出，洗完臉後臉上的水分充足有濕度，若能在廁所完成所有保養，就不需要化妝水；「但有部分人是出了廁所，先去倒個水、滑個手機，此時臉上水分已經不夠，就需要用妝水。」

▲蘭芝 維他命淨膚煥顏精露 150ml，NT$1,530。（圖／蘭芝）

進一步聊到，部分保養方式似乎與皮膚科醫師想法相佐，白雪老師也提出看法：「皮膚科醫師考慮的是絕對必要性、器官本身可以做到的事情，認為肌膚本來就會自己產油，所以不需要再補水補油。」白雪老師坦言，的確肌膚有自身的機制可以做到這些事情，以油肌舉例，只要有清潔習慣，臉上的油脂就會被帶走、臉呈現乾爽無油的狀態，假設肌膚自身產生油脂可能是2小時後，這2小時內肌膚相對脆弱易受傷，因此，何不靠保養來縮短等待時間，藉以減緩肌膚可能受傷的機會呢？因此，站在保養老師的角度，「我們考慮到的是生活中各種的『變因』」，需要在質地做理性選擇，給予些許油脂，待2小時後肌膚自主出油就不會擔心堵塞情況。故還是建議大家要充分了解自身肌膚狀態、生活習慣，給予肌膚最適合的保養，才能養出最健康的肌膚。

▲充分了解自身肌膚狀態、生活習慣，給予肌膚最適合的保養。（圖／IG@abib.official）

5.手法要輕柔，避免變後天敏感肌

尤其是敏弱肌、酒糟肌、易泛紅的肌膚，在保養手法上就更要留意！白雪老師分享，在肌膚角質層已經受傷、不夠穩定時，一切都以「輕柔、減少摩擦」為最高宗旨，尤其不少人習慣用「化妝棉」來擦拭化妝水到臉上、塗抹精華液與乳液乳霜時會搭配按摩，其實這些都會對僅有0.2mm厚度的肌膚角質層產生破壞，即便是健康肌膚，也可能因用力過猛而破壞角質層，導致後天變敏感！因此，保養手法建議將保養品擠在掌心，雙手溫熱後，輕輕覆蓋在臉頰、外輪廓、額頭與下巴，各部位約等待5秒，從手法上就有效保護肌膚免於傷害。

▲保養手法要輕柔，可避免變後天敏感肌。（圖／IG@abib.official）

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