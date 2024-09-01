fb ig video ETtoday search mobile

超易犯「無效保養」5地雷！專家親授用量、手法是關鍵　膚況變亮有感

>

文／美人圈

大家說有用的保養品，為什麼我用起來就是沒感覺？我們知道，影響肌膚好壞的原因很多，其中就有可能因先天基因的差異，肌膚對各式成分有反應的實際感受也大不相同，一部分人用A成分有感，另一部分人用A成分可能完全無感！而撇除先天對成分感受不同，其實有可能是無形中踩到「無效保養地雷」，才導致保養效果不如預期，BEAUTY編採訪到TAKAMI教育訓練師白雪老師來為大家分享常見的無效保養地雷有哪些？正確保養又該怎麼做，才能讓保養品發揮最高效用？

無效保養地雷

1.防曬不徹底，只有夏天認真擦

提到最常犯的無效保養地雷，白雪老師第一直覺就是：「防曬」！並表示大家很願意花錢投資昂貴的精華液、乳液、乳霜，但卻在防曬這塊不夠扎實，紫外線對肌膚的殺傷力極大，更直言：「一天不防曬，相當於努力擦28天的美白都白做了！」擦足量的防曬是為了防止會使肌膚曬傷、曬老、曬黑的「UVA」，而UVA一年四季都存在、強度一樣強，並不會因為冬天就特別弱，因此強烈建議大家一年四季都要認真防曬，才能讓花大把錢購入的保養品發揮最好的作用。

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲innisfree 綠茶玻尿酸保濕防曬精華 SPF50+/PA++++ 50ml，NT$780。（圖／innisfree）

2.不參照建議用量，效果大打折扣

如同補充保健食品，若沒有吃到足量，效果就不容易出來！白雪老師表示：「保養品也是這樣的！以30ml精華為例，就是4周要用完，但很多人一用就是三個月或半年。」我們時常在品牌看到各產品正面的臨床數據，顯示使用多久就能為肌膚帶來多好的正向回饋，這些數據都是「足量使用」該產品測出來的，因此，一定要參照產品建議用量，才有機會達到更多的正面保養效果、肌膚有感變好！

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲TAKAMI 角質道小藍瓶 30ml／NT$1,800、60ml／NT$2,900。（圖／TAKAMI）

※即日起至9／30，於TAKAMI新光三越A11專櫃體驗逆轉敏弱10分鐘角質大師課，即可免費領取三步驟體驗組。

3.為了舒服而忽略肌膚所需，挑錯保養質地

白雪老師分享，由於台灣環境相對悶熱潮濕，因此多數人更傾向挑選清爽的保養！而肌膚無非就是水跟油，加上保養品就是用來補充肌膚缺少且需要的東西，多數人容易為了「使用感受舒服」而使用錯誤的保養質地，致使保養成效不彰。因此，乾肌就是油脂不夠，就要選含油的保養品、並接受有油包覆肌膚感受，因此很適合乳液、乳霜；油肌則油太多、水太少，則適合水分多、油份少的水凝霜質地產品。白雪老師更補充：「足夠的保濕很重要！保養後，肌膚要能呈現自然的水潤感，才真的是有保養到位。」

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲Sisleÿa 抗皺活膚御緻駐顏琉晶霜 50ml，NT$1,650。（圖／Sisleÿa）

4.不夠了解自身生活習慣，未給足肌膚所需

提到部分皮膚科醫師認為「不需要化妝水」，對此，白雪老師也認同：「不是每個人都需要化妝水，需要判別生活型態。」！白雪老師認為：「保養就是帶走肌膚不需要的、補充需要的。」化妝水在這其中起到的作用的是「二度清潔」，帶走老廢角質、洗劑殘留的皂鹼、弱鹼等成分，透過化妝水可以讓肌膚恢復到健康的PH值。也指出，洗完臉後臉上的水分充足有濕度，若能在廁所完成所有保養，就不需要化妝水；「但有部分人是出了廁所，先去倒個水、滑個手機，此時臉上水分已經不夠，就需要用妝水。」

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲蘭芝 維他命淨膚煥顏精露 150ml，NT$1,530。（圖／蘭芝）

進一步聊到，部分保養方式似乎與皮膚科醫師想法相佐，白雪老師也提出看法：「皮膚科醫師考慮的是絕對必要性、器官本身可以做到的事情，認為肌膚本來就會自己產油，所以不需要再補水補油。」白雪老師坦言，的確肌膚有自身的機制可以做到這些事情，以油肌舉例，只要有清潔習慣，臉上的油脂就會被帶走、臉呈現乾爽無油的狀態，假設肌膚自身產生油脂可能是2小時後，這2小時內肌膚相對脆弱易受傷，因此，何不靠保養來縮短等待時間，藉以減緩肌膚可能受傷的機會呢？因此，站在保養老師的角度，「我們考慮到的是生活中各種的『變因』」，需要在質地做理性選擇，給予些許油脂，待2小時後肌膚自主出油就不會擔心堵塞情況。故還是建議大家要充分了解自身肌膚狀態、生活習慣，給予肌膚最適合的保養，才能養出最健康的肌膚。

▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲充分了解自身肌膚狀態、生活習慣，給予肌膚最適合的保養。（圖／IG@abib.official）

5.手法要輕柔，避免變後天敏感肌

尤其是敏弱肌、酒糟肌、易泛紅的肌膚，在保養手法上就更要留意！白雪老師分享，在肌膚角質層已經受傷、不夠穩定時，一切都以「輕柔、減少摩擦」為最高宗旨，尤其不少人習慣用「化妝棉」來擦拭化妝水到臉上、塗抹精華液與乳液乳霜時會搭配按摩，其實這些都會對僅有0.2mm厚度的肌膚角質層產生破壞，即便是健康肌膚，也可能因用力過猛而破壞角質層，導致後天變敏感！因此，保養手法建議將保養品擠在掌心，雙手溫熱後，輕輕覆蓋在臉頰、外輪廓、額頭與下巴，各部位約等待5秒，從手法上就有效保護肌膚免於傷害。

 ▲保養 。（圖／翻攝自IG）

▲保養手法要輕柔，可避免變後天敏感肌。（圖／IG@abib.official）

延伸閱讀

「無效濕敷」地雷公開！正確濕敷技巧必知，油肌要注意這點，加碼「濕敷化妝棉」推薦！

夏天身體保養技巧！皮膚科醫師親揭迷思：一天不要洗太多次澡，肌膚秒光滑、零暗沉

夏天「嫩到發光」身體肌膚保養技巧！醫師親授：搞懂「身體去角質vs酸類身體乳」差異

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, 習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

藍莓也可以！營養師教你「改善黑眼圈」 這樣吃

藍莓也可以！營養師教你「改善黑眼圈」 這樣吃

超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍

超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍

王齊麟女友「陳詩媛」152公分穿出好比例　謹記2：8原則顯高5公分 潘瑋柏老婆「高馬尾教學」　細軟髮也可以輕鬆上手 陳柏霖巴黎帥照拍出電影質感！演繹愛牌peter wu極簡穿搭清單曝光 人生最自在的節奏「不疾不徐」　精簡社交、外界雜音別往心裡去 中國羽球男神「王昶」根本高富帥！私下行頭LV鞋、AP腕錶全是狠貨 伊能靜教你4招愛自己　不讓不珍惜你的人靠近 8種花錢法讓你越活越有錢　生活更加舒適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面