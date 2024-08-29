舉重女神郭婞淳3款幸運耳環！巴黎奧運同款DIOR玫瑰羅盤藏寓意必須入手

文／美人圈

台灣「舉重女神」郭婞淳奪牌啦，在巴黎奧運女子59公斤級賽事以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤的成績為中華隊再添銅牌！而身為隱藏版帶貨女王的郭婞淳，即使身穿運動服依然不能放棄「漂亮」這件事，總是用「耳環」點綴造型的她，此番爭戰奧運賽場再度配上幸運耳環上陣，一起來看看郭婞淳摘牌耳環是哪一款吧！

郭婞淳巴黎奧運同款幸運耳環：Dior Rose des Vents系列

這次陪同郭婞淳征戰巴黎奧運的同款幸運耳環便是出自Dior的Rose des Vents系列，由品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane在2015年創作，是品牌相當經典的入門款式！Rose des Vents有八芒星的羅盤指針設計，象徵著指引方向與幸運星，富有深遠意義的耳環鼓舞著負傷的郭婞淳戰到最後一刻，真的太有意義了。

▲Dior Rose des Vents 玫瑰金小型單邊耳環，價格店洽（圖／中華奧會、Dior）

▲郭婞淳巴黎奧運拿下銅牌。（圖／IG@iwfnet）

郭婞淳東京奧運同款幸運耳環：CHANEL經典Logo耳環

上次東京奧運摘金牌郭婞淳的耳環也成焦點，甚至一度賣到櫃上大缺貨，粉絲們都爭相想入手同款！郭婞淳配戴的便是CHANEL經典Logo耳環，標誌性的雙C logo鑲嵌水鑽，低調又散發氣質，簡單搭配就很時髦。

▲在東京奧運摘金牌後，郭婞淳的耳環也成焦點。（圖／IG@kuohsingchun_official、香奈兒）

郭婞淳日常私服最愛耳環：Hermès愛馬仕Pop H立體簍空橢圓LOGO耳環

不難發現郭婞淳最愛耳環都是經典百搭的入門款式！近期郭婞淳出鏡率最高的款式正是來自Hermès Pop H立體簍空橢圓LOGO耳環，標誌性H字樣配上優雅白色辨識度極高，小小點綴就讓造型更突出，難怪郭婞淳愛不釋手，幾乎在賽場上和私服都不離身。

▲郭婞淳私服最愛耳環是愛馬仕。（圖／IG@kuohsingchun_official、Hermès）



▲郭婞淳私服出鏡率最高的耳環。（圖／IGkuohsingchun_official）

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