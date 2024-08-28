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大坂直美超吸睛「蝴蝶結戰袍」掀熱議！設計手稿曝光　還有夜間版本

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記者鮑璿安／台北報導

前世界球后日本網球名將大坂直美 Naomi Osaka在美國網球公開賽上，成功擊敗世界第10的奧斯塔彭科(Jelena Ostapenko)，而她這次出戰的華麗戰袍更一夕之間成為話題焦點，如同精湛球技一般吸睛，大坂直美身穿亮綠色蝴蝶結蓬蓬裙成為場上最亮眼的存在。

▲▼大坂直美 。（圖／翻攝自IG）

▲大坂直美此次戰袍來自韓裔美籍設計師Yoon Ahn之手 。（圖／翻攝自IG）

大坂直美此次戰袍來自韓裔美籍設計師Yoon Ahn之手，據了解，設計師特別與大坂直美討論她的個人需求，早在一年前就定下了這個別緻的亮綠色，而這款戰袍的設計靈感來自日本Gosurori時裝，融合哥德蘿莉塔（Gothic Lolita）風格，並從原宿街頭文化汲取亮點，融合可穿脫的夢幻蓬裙薄紗、巨大立體蝴蝶結，讓大坂直美在比賽過程中，每個角度都吸睛。

大坂直美自己也相當滿意這套比賽服，更說像是「魔法少女」，而她也搭配了同款色調的耳機、帽子、鞋款，呼應浪漫氛圍，另也將帶來夜間版本的黑色系比賽服裝，色調鮮明且便於活動。同時，Yoon Ahn個人品牌 Ambush也為NIKE打造一系列具有實驗性的網球運動單品，全新 Nike Women by Yoon 具有強烈的復古校園風格，想必會掀起一陣網球時尚。

▲愛迪達 。（圖／品牌提供）

▲愛迪達 。（圖／品牌提供）

▲愛迪達 。（圖／品牌提供）

▲adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列 。（圖／品牌提供）

另外，adidas與時尚品牌JAY3LLE攜手，為高爾夫球愛好者推出服裝、鞋款、配件系列，融合街頭潮流打造出高機能單品，滿版的adidas x JAY3LLE刺繡圖紋貫穿飛行夾克可混搭百褶短裙；而備受矚目的CODECHAOS JAY3LLE高筒鞋款，初次專為女性設計的超高筒造型，再加上頂級皮革穿孔細節，顛覆傳統高球鞋履美感。另也帶來帽子、襪子等配件，無論在球場或是休閒時刻，皆可讓整體造型更添重點。

關鍵字：

大坂直美, 美國網球公開賽, YoonAhn, 網球時尚, 設計師

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