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精品手機殼推薦TOP 7！LV、Dior太心動　磁石設計卡夾帶手機就能出門

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文／LOOKin

有了精品手機殼、手機卡套，就算習慣攜帶迷你小廢包出門也不擔心！BALENCIAGA、LV、Dior、PRADA的磁石卡片套除了擁有品牌經典元素，卡套設計更讓習慣數位支付的人只要攜帶一支手機就能輕鬆出門！

2024精品手機殼推薦

Dior

▲Dior Saddle磁石卡片套，NT$13,000。（圖／Dior，下同）

磁石設計的卡片套可以直接吸附在手機上，對於習慣數位支付且不喜歡帶包包出門的人超級實用！經典Dior Saddle馬鞍流線設計極具識別，讓外型與實用性一併兼顧。

▲（左）Dior Saddle iPhone 15 Pro手機套，NT$15,500、（右）Dior 30 Montaigne 手機套，iPhone 15 Pro附磁性卡夾，NT$22,000。

這兩款手機套不僅以品牌經典Oblique緹花帆布細膩製作而成，保護手機之外同時擁有卡片夾功能，可以收納至少兩張卡片，日常外出數位支付綽綽有餘，讓雙手只要拿一支手機就搞定。

LOUIS VUITTON

▲LOUIS VUITTON iPhone 15 Pro Pallas 保護套，NT$14,100。（圖／LOUIS VUITTON）

同時融合了LV經典Monogram塗層帆布卡片套與皮革手機殼，雋永元素耐看不膩眼，手感好的沒話說怎麼能不入手！

BALENCIAGA

▲BALENCIAGA MAGNET CARD HOLDER，NT$8,900。（圖／LOOKin編輯拍攝）

巴黎世家這兩款卡片套以磁吸式設計，可以運用於各種型號的手機使用，兩層設計足以收納信用卡與證件，日常使用完全綽綽有餘，皮革紋與亮片設計能夠完美妝點造型，實用之餘也要很時髦。

▲BALENCIAGA MAGNET CARD HOLDER，NT$9,450。（圖／BALENCIAGA）

經典BALENCIAGA的字母B標誌，同時也是Hourglass手袋的醒目裝飾，運用在手機卡套實用又具標誌性，內斂又獨具品味。

PRADA

▲PRADA Saffiano皮革iPhone 14 Pro Max手機套，NT$15,500。（圖／PRADA）

PRADA Saffiano皮革有著耐用耐磨的強大特性，運用在手機套上再適合不過！能夠完美包覆手機的殼身設計搭配雋永面料，經典又具滿分識別性！日常使用完全無須擔心磨損，俐落率性輪廓耐看且氣場超強大。

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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