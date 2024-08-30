莉莉柯林斯接下氣泡水品牌大使！宣傳照秒變《艾蜜莉在巴黎》太美了

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超夯的美劇《艾蜜莉在巴黎》第四季現正熱播中，無論是劇情還是主角們的穿搭都引發劇迷熱烈討論，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）更是接下「Maison Perrier 沛綠雅」品牌大使，超時尚的宣傳照根本就是艾蜜莉本人！

「Maison Perrier沛綠雅Chic氣泡雞尾酒風味飲」有蜜桃貝里尼、檸檬莫西多2種口味，是與法國調酒師一同聯手打造出來的口味，帶有初戀般微酸甜與氣泡滿滿的口感，無論是單喝還是搭配其他飲品一起品嚐都超級適合，尤其是在盛夏之際喝到冰涼的氣泡飲，瞬間暑氣全消。

雖然是名字是「雞尾酒風味」，但沒有酒精，所以小朋友或是不能喝酒的人都可以安心地喝，再加上單罐熱量低於30大卡，對身體的負擔也比較小，霧面珍珠光澤感鋁罐瓶身看起來時尚又有質感，拿在手上拍照也可以當一日「艾蜜莉」！

除此之外，沛綠雅的水果風味氣泡天然礦泉水「Maison Perrier Forever」也換裝新上市，無糖、無卡路里，有萊姆、葡萄柚、草莓及水蜜桃多種水果風味，能夠任君挑選。沛綠雅自2018年起成為「世界50大酒吧」與「亞洲50大酒吧」的官方贊助，純淨水源融合豐沛氣泡，口感清爽平衡，特別適合用於各式酒精及非酒精類調飲。

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