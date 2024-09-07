2024秋冬香水新品！潘海利根威士忌酒香、嬌蘭溫暖木質調　聞了會上癮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

有別於春夏香水的清新明亮，2024下半年的香水新品帶著深沉一點的氣息，以及更多的木質調展現溫暖感。

PENHALIGON’S潘海利根浮華爵士淡香精The Dandy



彷彿回到1920年代，午夜鐘聲穿梭在銅管樂旋律中，樂音線條穿透玻璃。浮華水晶吊燈與威士忌酒液在夜色中奪目閃耀。爵士樂之地有著閃爍的燈光、繚繞的煙霧，在此請拋開所有拘束，與夢想家擦肩而過、與藝術家寒暄共飲，在爵士樂聲與香氣中沉醉搖擺。

香味首先是取自橡木桶中的陳年威士忌酒香，散發經典魅力，伴隨著充滿活力的佛手柑香氣。噴灑一下，盡情享受醇厚餘香。緊接覆盆子和廣藿香的香氣交織，香檸檬的清涼感帶來恰到好處的愉悅收尾。最後，龍涎香醚、橡木、雪松和煙燻氣息，勾勒出流暢起伏的爵士低音線。潘海利根浮華爵士淡香精，以香氣向無盡夜晚致敬。

前調：佛手柑精油、覆盆子香调、香檸檬精華。

中調：威士忌、橡木、雪松精油。

基調：廣藿香、清木香、龍涎香醚。

迪奧Miss Dior香精奢華訂製珍藏版



法國視覺藝術家Eva Jospin以Miss Dior經典蝴蝶結為靈感，在2024年為迪奧設計了全球限量的「迪奧Miss Dior香精奢華訂製珍藏版」。

經典的瓶身展現Miss Dior活潑與優雅兼具的性格，瓶身頸部繫著以繁花似錦的花園為靈感設計的蝴蝶結。蝴蝶結上手工刺繡著繁花圖騰，粉色花卉在迪奧經典蝴蝶結上栩栩如生地綻放，嫩綠色的葉子與柔和的樹枝色調交織，這些極其精細的刺繡圖案經過無數次試驗後，最終展現出前所未有的頂級刺繡工藝。

這瓶珍貴的Miss Dior香精還盛裝於手工製作的香水珠寶盒中。裝飾著金色鉚釘的小型珠寶盒盒身，同樣以高訂刺繡展現出一幅燦爛迷人的春日花園景象，讓迪奧Miss Dior香精宛如開在花園當中，極富詩意。

迪奧Miss Dior香精奢華訂製珍藏版全球僅限量150件，展現極致繁複、華麗耀眼的刺繡工藝，成就絕對奢華的質感。

「DIOR線上旗艦店」與15家指定櫃點限定：台北忠孝SOGO、台北復興SOGO、台北101、台北新光三越南西店、新光三越信義新天地A8館、A11館、板橋大遠百、新竹巨城、中壢SOGO、新光三越台中店、台中中友百貨、台中大遠百、新光三越台南西門店、高雄漢神巨蛋、高雄漢神百貨。

嬌蘭花草水語純粹淡香精

嬌蘭在1999年推出了花草水語香水向大自然致敬、2022年重新升級上市還推出淡香精，2024年秋冬系列來到第三章，以全新「花草水語純粹淡香精」揭開序幕。

這些香氣更為濃烈的淡香精，以絢麗而極其神秘的香氣，捕捉住月光下瑰麗的大自然中鮮明的對比，其實這是嬌蘭「東方迷境系列（Absolus d’Orient）」的重生，系列更名為「花草水語純粹淡香精」，並透過其中一款全新香氛「艾米拉玫瑰ROSE AMIRA」創作歌頌極致珍貴的香氛材料在暮色中展現的驚艷之美，系列共有六款。

1.艾米拉玫瑰ROSE AMIRA

為了全面捕捉玫瑰的所有面向，調香師戴芬潔克將香精的植物性細節和原精的圓潤調性合在一起，開發出一款特別訂製的玫瑰香氣。接著再以蒸餾花瓣取得的玫瑰水塑造出花朵的樣貌，囊括其香氣中最微妙而纖細的特性。透過結合創新與升級改造的工序，這款玫瑰香水強化了花朵的靈魂，展現出艾米拉玫瑰中由檸檬、果香、辛香和蜂蜜味交織而成的多面向精緻香氣。

另外運用兩種麝香令人想起月亮的光芒：與廣藿香混合的Vulcanolide麝香，其大地調和木質調令人想起玫瑰根植其中的波斯花園土壤、而Helvetolide麝香則如同花瓣輕撫一般，將它圈微在純淨、乳香而絲滑的光暈中。這款玫瑰帶著神聖的香薰漩渦穿越而來，以融合活力與溫婉、溫柔與強悍的鮮明對比，散發其迷人的魅力。

2.迷魅盛檀SANTAL ROYAL

檀香木稀有而莊嚴，其木質和奶香調與茉莉花香和玫瑰的明亮以及皮革的神秘深沉交織在一起，在沉香的襯托下更顯鮮明。

3.皮革旅行CUIR INTENSE

在黯淡朦朧的夜光下，皮革呈現多重對比。雪松、檀香和煙草的香氣突顯出最深沉的基調，帶有杏桃味的桂花則散發著柔和的光芒。

4.東方沉香OUD ESSENTIEL

香水界的黑金沉香木與華麗的保加利亞玫瑰香精邂逅，展現出其強大的力量和深度，散發出異常舒柔的香氣，並帶有些許迷人的皮革氣息。

5.皇室辛香EPICES EXQUISES

在與溫暖、醇厚、舒柔的基調接觸後，小荳蔻的清爽特質展現出一種刺激的優雅，伴隨著淡淡的黑胡椒、沉香和廣藿香的木質香，形成精彩的明暗對比。火熱與冷冽並存的驚人香氣。

6.情迷廣藿香PATCHOULI ARDENT

傳統上陰沉而神秘的廣藿香，與玫瑰、皮革香調和麝香接觸後反展現出最光彩奪目的一面，形成舒柔而迷人的香氣。

MONTBLANC首款頂級香氛大師傑作香氛系列



1924年萬寶龍推出了大師傑作系列書寫工具，不僅展現了精湛的工藝技術，更書寫了一個歷史性的時刻，2024年MONTBLANC也首次以香氛系列致敬這百年的品牌傳統。

全新的「大師傑作香氛系列」共有四款，透過香水藝術展示了MONTBLANC豐富的創意和工藝傳統的四個面向，包括黑色大班淡香精象徵書寫工具、墨色廣藿香淡香精象徵書寫藝術、極致皮革淡香精象徵工藝，而冰川香根草淡香精則象徵著山脈。

125ml香水的厚實透明玻璃瓶身外型如同MONTBLANC的玻璃墨水瓶，搭配鑲嵌著白色六芒星的黑色瓶蓋。香水瓶身側面的金屬飾條讓人聯想到Meisterstück的鋼筆夾，金屬飾條上以書寫字體刻下產品名稱。白色外盒的觸感讓人想起奢華書寫紙張的質感，再融入Saffiano™印花皮革的紋理，彷彿一件精緻皮件，最後以書寫字體的MONTBLANC品牌名稱點綴。盒身背後則寫下了每款香氛的靈感來源，使大師傑作香氛系列更臻完美。

1.Black Meisterstück黑色大班淡香精－極致焚香

滑順珍貴的樹脂令人聯想到高雅的書寫體驗，創作時經典的書寫工具在指尖的溫暖觸感。

從木質樹脂中提取的珍貴索馬利亞焚香為黑色大班淡香精奠定了濃郁奢華的基調，溫暖的肉豆蔻與辛辣的薑為前調增添明亮感。獨特的焚香香氣從前調延續至後調，為香氛帶來迷人魅力，展現書寫傳奇的永恆與地位。香料、樹脂與珍貴木材交織出一首香氛交響曲，更加凸顯出焚香的香氣。中調龍涎香的礦物感與琥珀香氣為香氛帶來活力，後調則由結合了海地香根草、印尼廣藿香與辛香的Akigalawood木質香，為香氛畫下完美的句點。黑色大班淡香精是一款向焚香致敬，揉合溫暖香料與珍貴木質香氣的優雅作品。

前調：焚香

中調：龍涎香

後調：香根草

2.Patchouli Ink墨色廣藿香淡香精-深邃木質香氣

當筆尖滑過白紙，黑色的墨水把想法與創意永遠留住，調香師Fabrice Pellegrin以強烈的嗅覺致敬墨水，帶來持久的感官體驗。

印尼廣藿香的深邃香氣讓人想起了墨水的氣味，黑色的液體包覆住紙張的表面，佛手柑的清新氣息帶來純淨又獨特的前調。中調由岩玫瑰與溫暖的香草結合墨水香調，就像是作家透過文字傳遞暖心的力量。宛如文字般強而有力的香氣，以木質琥珀香調強調廣藿香迷人的香氣，而白麝香與香草的巧妙搭配則讓香氛變得柔和。墨色廣藿香淡香精帶出了廣藿香強烈深邃又神秘的面向，白麝香與木質香調則為帶來滑順悠長的尾韻。

前調：佛手柑

中調：墨水香調

後調：廣藿香

3.Extreme Leather極致皮革淡香精-帶有煙燻感的鳶尾花

MONTBLANC的皮革遵循傳統以手工製作，這是一段從托斯卡尼工坊開始並延續至遠方的旅程，柔軟奢華的皮革觸感與氣味在木質皮革香氣中展現。

如同每一款MONTBLANC的皮件作品，打造極致皮革淡香精的旅程從Saffiano™皮革香調開始。香氛以天然精緻的香葵開啟，帶來柔順的麝香氣息。再結合了感性的鳶尾花香調，讓皮革氣息變得柔和、高雅且舒適的香氣，打造出麂皮皮革的嗅覺，為香氛帶來粉質滑順感。最後，以麝香的包覆性為香氛作結，極致皮革淡香精展現了精緻皮革香調包裹於滑順的鳶尾花與麝香香調的特徵。

前調：Saffiano皮革香調

中調：鳶尾花

後調：麝香

4.Vetiver Glacier冰川香根草淡香精-冰霜般的檀香木

白朗峰是MONTBLANC追求優越的象徵，品牌更將白朗峰刻劃於六芒星標誌中。嘆為觀止的山峰美景裝載於香氛中，讓人想到難以抗拒的冒險精神。

冰川香根草淡香精傳遞出清澈、涼爽的清新感，帶來令人振奮的冰冷芳香感，讓人想起山脈上的冰川，薑和肉豆蔻帶出香根草的些許苦澀感，就像是一杯香料雞尾酒。香根草與雪松木交織出帶有泥土卻仍優雅的核心香氣，為香氛增添質感與深度，杜松子釋放出清澈的清新氣息，再堆疊上白麝香，帶來一絲現代感。檀香展現出原木的特色，以力量與溫暖包裹整個香氛。冰川香根草淡香精是令人印象深刻的冰川，純白的雪覆蓋著山脈，結霜的檀香木所散發出的高原的清新氣息。

前調：香根草

中調：杜松子

後調：檀香

同場加映：EDPFM馥馬爾香氛出版社香氛磚



香氛的形式眾多，「EDPFM馥馬爾香氛出版社」除了給予調香師完全的創作自由，也給予穿戴者完全的使用自由。Frédéric Malle先生與IFF合作開發出一種無須高溫融和的最新技術，將香味分子注入可分解的天然橡膠中打造而成的「香氛磚」，擺放任何角落就能散發香氣。

一片香氛磚只有一支手機的厚度、明信片的大小可以放在任何抽屜、衣櫃、鞋櫃之中，甚至可以帶出門旅行，讓行李箱裝著家的味道一起出發抵達世界各地。

EDPFM馥馬爾香氛出版社香氛磚香氛磚共3款香味可供選擇，每款都能持續擴香3~6個月。

1.叢林花園 Jurassic Flower

侏羅紀就存在的木蘭花樹，夏季時會在藍色天空下綻放白色花朵。與其他氣息濃鬱的白花不同，木蘭擁有透明感的明亮香氣，加上柑橘的清新、杏桃的酸甜，這是夏天獨有清涼氣息。

2.荊棘薔薇Rosa Rugosa

長島的夏季大風大作，迎風生長的野生玫瑰叢在非常乾燥的環境下綻放、野蠻生長。荊棘薔薇捕捉了嬌嫩花朵最艱難、最美麗、也最深邃的時刻。

3.神聖殿堂Saints des Saints

珍稀木材、薰香和廣藿香交織出異域氣息，帶領你飛往遙遠的聖地，溫暖空氣中飄散虔誠供品的氣味，彷彿一曲神秘樂章溶解在寂靜的冥想中。

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