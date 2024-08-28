夏季不一定要控油！專家教你破解4個「頭皮保養迷思」

▲頭皮養護也要量身訂製。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

頭皮肌膚是臉部肌膚的延伸，除了護髮外，選擇適切的頭皮護理更是保持髮質健康亮麗的關鍵，若是挑選不適合自己頭皮的產品，反而會導致出油、皮屑、乾燥、落髮等問題，聽聽資生堂專業髮品帶你破解頭皮的4個保養迷思。

#頭皮狀況只跟天生體質有關？

頭皮不僅僅是分為天生的油性或乾性，外在的天氣變化和頻繁的染燙造型也是導致頭皮問題常見的原因之一。另外，熬夜睡眠不足和日常累積的心理壓力會削弱人體的自我修復能力，進一步使頭皮變得脆弱。

#夏天一定就要買控油型髮品嗎？，

儘管夏季會面臨頭皮出油的困擾，但這並不意味著所有人都需要相同的護理方案，每個人需關注的頭皮狀況不同，如何判定自己屬於油性頭皮呢？若你在洗髮後一天內就感覺油膩，可能伴隨頭皮屑、毛孔堵塞，甚至頭皮會冒出痘痘或粉刺，這時你就需要加強控油。若你不是油性頭皮，則可根據頭皮需求挑選適合自己的髮品。

#常進行護髮就能改善髮絲問題？

面對髮絲乾燥、扁塌和油膩等問題，許多人會先嘗試以修復、滋養的髮質護理產品來改善髮絲質地。然而，健康的頭皮才是強韌秀髮的基礎，從源頭呵護才能事半功倍，健康失衡的頭皮不僅會導致髮絲問題加劇，也造成許多困擾。



#沙龍的頭皮護理常常都要花上2小時以上？

現代人生活忙碌緊湊，不少品牌都有推出短時間就能快速修復頭皮健康的護理療程，讓大家在快節奏的日常生活中輕鬆擁有清爽、健康的頭皮。像是資生堂專業髮品推出的芯之麗-優源舒活頭皮護理療程，護理時間僅花費15到40分鐘，若是真的沒時間去沙龍護理，挑選免沖洗髮油、髮膜也是不錯的選擇。

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▲L’OCCITANE 草本深層修護精華油，50ml，880元。

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