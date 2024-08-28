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剝指緣死皮超傷甲！盤點讓指甲健康的「5個好習慣」

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▲▼盤點讓指甲健康的「5個好習慣」 。（圖／Unsplash）

▲健康指甲是美麗雙手的基礎。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要有一雙纖纖玉手，除了勤抹護手霜以外，保持指甲健康也很重要，有健康的指甲，才會有美麗的雙手，盤點5個讓指甲健康的實用方法，現在學起來！

#保持指甲清潔與乾燥

指甲清潔是保持健康的第一步。經常清潔指甲和指甲周圍的皮膚可以避免細菌、真菌的滋生。確保指甲在清洗後完全乾燥，尤其是指縫間，避免細菌在潮濕環境中繁殖。此外，避免長時間將手浸泡在水中，如洗碗、洗衣物時，最好佩戴手套保護指甲不受水分侵害。

#定期修剪和正確磨邊

定期修剪指甲能防止指甲過長和斷裂，建議每兩週修剪一次。修剪時，應用指甲刀沿著指甲的自然曲線進行，避免剪得太短或過於圓滑。使用細緻的指甲銼將邊緣打磨光滑，避免鋸齒狀邊緣引起指甲撕裂。磨邊時應單向進行，不要來回鋸，以防指甲層分裂。

#滋潤指甲和指緣

保持指甲和指緣的滋潤是避免乾燥和脆弱的關鍵。每天使用護手霜或指緣油按摩指甲和指緣，以增加水分和油分，防止指甲乾裂和剝落。尤其在冬天，氣候乾燥時，更要注重保濕護理。使用含有維他命E、荷荷芭油或杏仁油成分的產品，這些成分能有效滋養指甲。

#避免咬指甲

像是咬指甲、撕剝指甲邊緣的死皮，這些習慣會破壞指甲的結構，使指甲變得脆弱。長期咬指甲還可能造成細菌感染。此外，避免使用劣質的指甲油和卸甲水，這些產品可能含有有害化學物質如甲醛、丙酮，會讓指甲變得乾燥和易斷裂。選擇不含有害成分的指甲產品，並定期讓指甲休息，不要過度塗抹指甲油。

#保持健康的飲食

飲食對指甲健康至關重要。多攝取富含維生素B群、鐵質、鈣質和蛋白質的食物，如雞蛋、豆類、堅果、深綠色蔬菜和魚類。這些營養素有助於指甲生長和增強硬度。尤其是維生素B7（生物素）和鋅，能夠促進指甲的健康生長。

關鍵字：

指甲保養, 美甲, 手部護理, 健康生活, 美麗秘訣

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