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泰勒羅素穿香奈兒古董衣淪「矮冬瓜」　對比超模照慘收負評

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▲▼威尼斯影展泰勒羅素,凱特布蘭琪 。（圖／路透社）

▲加拿大女星泰勒羅素穿香奈兒1993年高級訂製服，腰部的塑膠感設計引網友好奇。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第81屆威尼斯影展於台灣時間今（29）日凌晨開幕，由鬼才導演提姆波頓執導的新片《陰間大法師 BEETLEJUICE》舉辦盛大首映，除了主演的薇諾娜瑞德、莫妮卡貝魯奇及珍娜奧特嘉等演員全到齊，加拿大女星泰勒羅素（Taylor Russell）也穿著香奈兒1993年的高級訂製服亮相，不過對比當年展示此件禮服的德國超模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer），她慘收一面倒的負評，網友直指「看起來更矮了」、「腰部怎麼變塑膠感」。

▲▼ 克勞蒂亞雪佛 。（圖／翻攝IG）

▲德國超模克勞蒂亞雪佛於1993年展示香奈兒同套高級訂製服，當時腰部採用烏干紗。（圖／翻攝claudiaschiffer IG）

身高164公分的泰勒羅素所穿的香奈兒骨董衣，的確不容易駕馭，因為上半部是類似馬甲的透視設計，緊接著是點綴植物圖案的大蓬裙，下襬則收成魚尾剪裁，視覺上將身材比例截成三部分，很容易變成「矮冬瓜」，加上有180公分的超模克勞蒂亞雪佛1993年穿同套禮服的殘酷對照圖，她只能敗下陣來，此外，腰部布料也從當年的服貼肌膚的烏干紗變為塑膠感材質，也引發網友好奇。

▲▼威尼斯影展泰勒羅素,凱特布蘭琪 。（圖／路透社）

▲凱特布蘭琪身穿Giorgio Armani金色禮服登威尼斯影展紅毯，並再次戴上LV珍珠鑽石肩鍊。（圖／路透社）

《陰間大法師 BEETLEJUICE》紅毯上不敗的時尚資優生，依然由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）拿下榮銜，她身穿Giorgio Armani金色禮服，搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）經過改造的珍珠鑽石項鍊作為肩鍊相當優雅，今年5月她出席坎城影展也曾以同款肩鍊造型亮相，是不折不扣的綠色時尚實踐者。
 

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關鍵字：

泰勒羅素, 克勞蒂亞雪佛, 凱特布蘭琪, 香奈兒, CHANEL, Giorgio Armani

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