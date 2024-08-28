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ROSÉ大媽風捲毛頭配洞洞裝　戴Tiffany尖矛鑽戒又酷又潮

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▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ身穿洞洞裝配丹寧褲，身旁為Saint Laurent肩背包。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK單飛不解散，4位成員事業各自精采，Lisa連發2首新單曲、Jennie驚喜亮相adidas 球鞋形象廣告、Jisoo出席Dior活動，ROSÉ則接下新代言，成為運動品牌PUMA形象大使。ROSÉ向來喜歡將代言品牌融入日常穿搭，近日她頂著一般人可能變大媽的捲毛頭配Saint Laurent包款、Tiffany & Co.鑽戒，時髦現身演唱會放鬆。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Saint Laurent Jamie 4.3小羊皮手袋，89,200元。（圖／翻攝Saint Laurent官網）

ROSÉ是黑色包款的擁護者，近日她聽演唱會所背的新款是合作多年的法國品牌Saint Laurent JAMIE 4.3包，以柔軟的Nappa皮革打造簡潔的輪廓，飾以CARRÉ RIVE GAUCHE明線作為裝飾，附有及一個可拆式拉鍊小袋，相當實用。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ佩戴的Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鋪鑲鑽石戒指，545,000元。（圖／Tiffany提供）

除了名牌包，Tiffany & Co.珠寶也是她必備的重要配件，尤其鍾愛品牌與美國歌手身兼LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams聯名的 Tiffany Titan by Pharrell Williams系列珠寶，食指戴著靈感源自海神Poseidon象徵符號三叉戟造型的鑽戒，搭配她的黑色洞洞裝、丹寧褲，以及俏皮的金色捲毛頭，又酷又潮。

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, SAINT LAURENT

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