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訂製錶有350萬種組合！　年輕錶牌NORQAIN登台探路

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▲▼ NORQAIN 。（圖／公關照）

▲NORQAIN提供Wild ONE of 1訂製服務，透過350萬種搭配打造出獨一無二錶款，約650,000元起。（圖／NORQAIN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

儘管大環境景氣不甚樂觀，創立於2018年的年輕鐘錶品牌NORQAIN依然登台探路，主打市場主流的運動機械錶，且發展出極具話題性的特色，包括開發比不鏽鋼輕6倍、比鈦輕3.5倍的專利材料NORTEQ，以及推出NORQAIN Wild ONE of 1客製服務，可有350萬種變化選擇，打造一只專屬自己的獨一無二錶款，連機芯都可從知名Kenissi Manufacture自動機芯和Sellita自動機芯做選擇，訂製價格約從65萬元起。

▲▼ NORQAIN 。（圖／公關照）

▲NORQAIN NEVEREST GMT GLACIER 41MM系列腕錶，161,800元。

NORQAIN常態錶款亦別具巧思，錶側9時位置的小金屬牌可以提供收費客製刻字，若想更換金屬牌換上新字也行，首波登台亮相的錶款有展現冒險精神的NEVEREST GMT GLACIER 41系列腕錶、靈感源自賽車運動FREEDOM 60 CHRONO 40MM 計時碼錶，是休閒穿搭的嶄新選擇。

▲▼ NORQAIN 。（圖／公關照）

▲NORQAIN FREEDOM 60 CHRONO 40MM綠色面盤款，143,600元。

而以強烈設計感著稱的SEVENFRIDAY，發表造型猶如星際甲蟲的FREE-D B腕錶，採用具有超抗壓、高抗磨損的PA11及PA12原料製作錶殼，跳脫傳統樣貌，呈現科幻風格的殼形將面盤與機芯包裹其中，共有白色、土耳其藍及粉紅色三款，各限量30只。

▲▼ NORQAIN 。（圖／公關照）

▲SEVENFRIDAY FREE-D B腕錶共推出白色、土耳其藍及粉紅色三款，192,000元。（圖／SEVENFRIDAY提供）

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關鍵字：

NORQAIN, SEVENFRIDAY

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