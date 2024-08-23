CITIZEN頂規錶內外兼具　超精準再加日期窗更實用

▲韋禮安戴CITIZEN NC1001-58A腕錶展現紳士品味。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN頂規錶款The CITIZEN Cal.0210機械腕錶在收藏家的引頸期盼下，終於在台灣正式上市，代言人韋禮安戴上NC1001-58A腕錶展現紳士品味，除了外型吸引人，最大賣點就是優質內在，攜手CITIZEN旗下瑞士機芯廠La Joux-Perret S.A.推出的機械機芯Cal.0210，具無卡度游絲擺輪結構，達到靜置平均日差-3至+5秒 的高精準度，且加入日期顯示的實用功能，厚度維持在佩戴絕對舒適的11.2mm，內外兼具。





▲The CITIZEN Cal.0210機械腕錶NC1001-58A，268,000元。

The CITIZEN Cal.0210機械腕錶由位在長野縣飯田市「南信州高級表工作室」組裝製作，外型設計源於品牌首款懷錶Caliber 16，共有電鑄黑色面盤NC1000-51E與白色面盤NC1001-58A腕錶，其獨特紋路與色調靈感源自於橫跨南信州工作室的長野縣山脈，配上多切面斜角打磨的無錶耳設計，風格簡潔俐落。





▲The CITIZEN Cal.0210機械腕錶NC1000-51E，268,000元。

Grand Seiko則以招牌的獅子標誌為靈感，打造9R Spring Drive GMT 20周年紀念腕錶SBGE307，白色面盤上的紋路代表著威武雄獅飛揚的鬃毛，配上寬大的時標與時分針，以及紅棕色的GMT指針，完美演繹獅王的霸氣形象，尤其是豪邁的44.5毫米大錶徑，以高強度鈦金屬材質打造，戴起來氣勢非凡且依然輕盈舒適。





▲Grand Seiko 9R Spring Drive GMT 20周年紀念腕錶SBGE307，310,000元。（圖／Grand Seiko提供）