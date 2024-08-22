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歐米茄力挺阿聯酋航空紐西蘭帆船隊　黑配綠松石色潛水錶好搶眼

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▲▼OMEGA,LV 。（圖／公關照）

▲歐米茄是美洲盃帆船賽尋求衛冕的阿聯酋航空紐西蘭隊的合作夥伴。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第37屆美洲盃帆船賽自8月22日至10月27日於西班牙巴塞隆納登場，瑞士名錶歐米茄（OMEGA）擔任官方計時任務，同時是挑戰衛冕的阿聯酋航空紐西蘭隊的合作夥伴，證明雙方長久情誼的紀念錶，正是海馬系列Planet Ocean深黑ETNZ版，將深邃的黑色與阿聯酋航空紐西蘭隊標誌的綠松石色結合，強烈對比色調讓人一眼瞧見。

▲▼OMEGA,LV 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬PLANET OCEAN 600米系列45.5毫米大師天文台計時腕錶「ETNZ」Deep Black腕錶，441,000元。

▲▼OMEGA,LV 。（圖／公關照）

▲錶背上的阿聯酋航空紐西蘭隊標誌飾有綠松石色蕨枝和白色字樣。

歐米茄海馬系列Planet Ocean深黑ETNZ版腕錶，3時位置的倒數顯示圈飾有旗幟「START」字樣，呼應賽前準備儀式，而中央計時秒針末端為美洲盃獎座圖案，錶背則有阿聯酋航空紐西蘭隊標誌綠松石色蕨枝和白色字樣，向紐西蘭隊隊員致敬，同時搭配休閒風格的黑色和綠松石色格紋橡膠錶帶；內載9900大師天文台認證機芯，防水600米。

▲▼OMEGA,LV 。（圖／公關照）

▲LV為第37屆巴塞隆納美洲盃帆船賽製作獎盃以及獎盃硬箱。（圖／LV提供）

LV（Louis Vuitton，路易威登）也積極參與美洲盃帆船賽，為此盛事打造獎盃，並由位於法國Asnières的工作室量身製作裝載獎盃的硬箱，精品級的設計象徵至高的榮耀，也凸顯此賽事的重要性，吸引精品品牌爭相贊助支持。
 

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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