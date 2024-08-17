歐米茄美洲盃帆船賽特別版錶有亮點　獎盃造型秒針跑全場

▲歐米茄擔任第37屆巴塞隆納美洲杯帆船賽官方計時。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

才剛結束巴黎奧運官方計時的重擔，歐米茄（OMEGA）馬不停蹄再接下8月22日至10月27日登場的第37屆美洲盃帆船賽官方計時任務，品牌為此盛事特別推出Seamaster海馬潛水300米腕錶美洲盃特別版，呼應海洋色調的藍色陶瓷單向旋轉錶圈上有帆船賽程刻度，包括2個5分鐘預備段和一個啟動段，並巧妙結合賽船靈感的旗幟設計，凸顯與美洲盃帆船賽的深刻連結。

▲歐米茄美洲盃特別款海馬潛水300米系列鍊帶錶，215,000元。

▲美洲杯帆船賽獎杯造型與代表巴塞隆納的B出現在藍寶石水晶錶背上。

歐米茄Seamaster海馬潛水300米腕錶美洲盃特別版波浪紋浮雕裝飾的白色陶瓷霧面錶盤，也出現與美洲杯帆船賽元素，各隊伍力爭的獎盃圖案出現在中央秒針上，而透明錶背也有獎盃圖案，並點綴代表主辦地巴塞隆納的B字，內載8806 同軸擒縱大師天文台認證機芯，共有不鏽鋼鍊帶與藍色橡膠錶帶兩種款式，均配備快拆系統可自由更換錶帶。

▲歐米茄美洲盃特別款海馬潛水300米系列橡膠錶帶錶，204,000元。

沛納海（Panerai）則全力投入支持合作夥伴Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊進軍2024年美洲杯帆船賽，推出多款Luna Rossa錶款彰顯雙方情誼，最入門款是為精鋼材質的Submersible Luna Rossa腕錶，搭配表面為黑色啞光陶瓷材質的精鋼製旋轉錶圈，具出色耐磨性，搭載具3日動力儲存的P.900自動上鍊機芯，防水達300 米。





▲沛納海Submersible Luna Rossa腕錶精鋼款，338,000元。（圖／沛納海提供）