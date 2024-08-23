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亮珠寶／梅根馬可、劉嘉玲撞卡地亞釘子項鍊　短頸鍊超時髦

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▲▼梅根馬可 。（圖／路透社）

▲哈利王子（左）與梅根馬可造訪哥倫比亞，梅根馬可戴著卡地亞Juste un Clou項鍊亮相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子與老婆梅根馬可，日前到哥倫比亞進行4天訪問，梅根馬可除了緊戴著黛安娜王妃傳承的卡地亞（Cartier）Tank坦克錶、老公送的LOVE手環外，換穿多套服裝時還搭配卡地亞標誌性的Juste un Clou系列釘子項鍊，短頸鍊設計俐落有個性，女星劉嘉玲也是擁護者。

▲▼ 頸鍊 。（圖／翻攝IG）

▲劉嘉玲也是卡地亞Juste un Clou項鍊的擁護者。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

卡地亞Juste un Clou系列誕生於1970年代的紐約，是從平凡之物釘子化為奢華精品的傳奇之作，展現大膽前衛的風格，凸顯佩戴者獨立、無畏、自由的性格，款式從手環延伸至頸鍊，簡潔線條環繞頸圈配上招牌釘尖，風格摩登，樣式包括窄版的小型款、經典款以及深具氣勢的大型款，價格從425,000元至3,490,000元不等。

▲▼ 頸鍊 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞Juste un Clou項鍊小型款，鑲嵌57顆共重0.20克拉的圓形明亮式切割鑽石，515,000元。（圖／卡地亞提供）

Boucheron（寶詩龍）亦有貼頸的時髦頸鍊，女星鄭秀文於世界巡迴演唱會香港站即戴著Boucheron標誌性Quatre Classique系列珠寶開唱，包括飾以黃金、玫瑰金、白金密鑲鑽石和棕色PVD的短項鍊、吊墜耳環、手鐲和戒指，在舞台上魅力十足。

▲▼ 頸鍊 。（圖／翻攝IG）

▲鄭秀文於世界巡迴演唱會香港站戴Boucheron Quatre Classique系列珠寶。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ 頸鍊 。（圖／翻攝IG）

▲Boucheron Quatre Classique系列頸鍊以18K金、玫瑰金和白金鑲鑽與棕色PVD組合而成。

Tiffany & Co.華麗頸鍊新作則出自Tiffany T1 Narrow系列，視覺焦點落在立體感的T字母設計，不僅是向1975年推出的經典圖案致敬，也是體現紐約多元文化的精神，整個頸圈鋪鑲滿美鑽，襯托佩戴者的自信風采。
 

▲▼ 頸鍊 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石頸鍊。（圖／Tiffany提供）

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關鍵字：

亮珠寶, 梅根馬可, 劉嘉玲, Cartier, 卡地亞, Tiffany

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