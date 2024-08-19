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梅根馬可白襯衫從小資牌到精品級都穿　絕配花裙、西裝當混搭高手

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▲▼ 梅根馬可 。（圖／路透社）

▲哈利王子（左二）夫婦受哥倫比亞副總統Francia Marquez（右二）邀請造訪哥倫比亞，梅根（中）穿Mango無袖襯衫配Silvia Tcherassi亮片珠繡裙。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子夫婦受哥倫比亞副總統Francia Marquez之邀，到哥倫比亞進行為期4天的訪問，參觀學校、退伍軍人機構，也出席反網路霸凌與婦女議題論壇等，每一場都換造型的梅根馬可，示範各種白襯衫完美穿搭，無論與印花裙或西裝都絕配，她從小資女可負擔的1,500元無袖白襯衫到25,000元的奢華絲質款式均備，展現平價混搭精品的時尚功力。

▲▼梅根馬可 。（圖／達志影像／newscom）

▲梅根馬可穿約25,000元Giuliva Heritage絲質襯衫配哥倫比亞設計師品牌Juandedios圓點裙。（圖／達志）

梅根馬可經常以白色襯衫搭配印花裙，此次拜訪哥倫比亞，裙子清一色都是哥倫比亞設計師品牌，展現與當地的連結。她身穿平價時尚品牌Mango約1,500元無袖襯衫配Silvia Tcherassi亮片珠繡裙吸睛；而另一件長袖白襯衫可是精品級，為義大利製的Giuliva Heritage絲質襯衫，要價約25,000元，她配上哥倫比亞品牌Juandedios圓點裙，親切與當地民眾互動。

▲▼ 梅根馬可 。（圖／路透社）

▲梅根馬可穿白襯衫配逾12萬元的Loro Piana焦糖色西裝外套。（圖／路透社）

白襯衫另一經典搭法是配西裝外套，此行梅根馬可也示範穿著白襯衫配黑色九分褲，再套逾12萬元的義大利品牌Loro Piana焦糖色西裝外套，展現俐落大氣風格，白襯衫果然是衣櫃必備單品，正式或休閒時光都百搭。

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關鍵字：

梅根馬可, 哈利王子

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