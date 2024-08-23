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浪琴表飛返計時錶綠色登場　雙材質添摩登氣息

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▲▼ Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲浪琴Spirit Flyback先行者系列飛返計時18K金腕錶，207,800元。（圖／浪琴表，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）與航空史發展緊密相連， 1925年生產史上首款配備飛返功能的錶款，並於1936年6月16日註冊世界第一個飛返計時專利，伴隨探險家翱翔天際，結合雙重意義的Spirit Flyback先行者系列飛返計時腕錶去年推出不鏽鋼款以及鈦金屬大獲好評，今年發表不鏽鋼搭配18K金之全新版本，搭配主色調綠色，流露優雅復古韻味。

▲▼ Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴Spirit Flyback先行者系列飛返計時18K金腕錶的鍍金自動盤，鐫刻先行者系列代表性地球圖案和產品名稱。

新款浪琴表Spirit Flyback先行者系列飛返計時腕錶，雙向旋轉錶圈為18K金外環搭配綠色陶瓷，面盤亦採用啞光深綠色調展現好質感，指針與數字覆以Super-LumiNova®「古鐳色」夜光塗料，確保在暗處依然亦於判讀；內載獲瑞士天文台認證（COSC）的獨家機芯，具絕佳抗磁性，從透明錶背可見鍍金自動盤上鐫刻先行者系列代表性地球圖案和產品名稱。浪琴表同時宣布與台北101購物中心合作推出穿著飛行夾克的聯名小熊，作為滿額贈禮。

▲▼ Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲浪琴表近期滿額贈禮是與TAIPEI 101聯名飛行小熊。

而以飛行錶著稱的百年靈（Breitling），經典Navitimer三針自動錶以嶄新41毫米尺寸亮相，中性的尺寸男、女都能駕馭，而面盤簡潔的設計凸顯招牌滑尺，面盤顏色備有黑色、 藍色 、銀色、冰藍色與綠色，採用精鋼或18K紅金雙色打造，提供豐富選擇。

▲▼ Longines,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Navitimer Automatic 41航空自動腕錶，皮帶款152,000元，鍊帶款160,000元。（圖／百年靈提供）

►浪琴表「鈦」輕盈戴了更舒適　GMT錶伴旅人出實用也時尚

► 天梭造《無敵鐵金剛》錶　武器變秒針、錶盒是「飛天神機」

關鍵字：

浪琴表, Longines, Breitling, 百年靈

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