陳慧琳背粉紅香奈兒包洩童心　51歲凍齡美女也愛貓福珊迪

▲陳慧琳背粉紅香奈兒包，掛著貓福珊迪吊飾。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

記者陳雅韻／台北報導

港星陳慧琳是演藝圈著名的凍齡美女，無論顏值與身材始終保持在最佳狀態，讓人猜不出她真實年齡51歲，她維持美好體態除了勤運動、注重飲食與多喝水，最重要的是保持身心愉快，從她使用的包款、吊飾就洩露了少女心，清一色都是明亮色彩的香奈兒（CHANEL）、LOEWE等包款，搭配時下最紅的公仔緊追流行。







▲陳慧琳分享夏日穿搭，以白色裙裝搭配LOEWE約52,000元Font 托特包。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

陳慧琳分享周末穿搭，簡單的白襯衫配米色寬褲一派悠閒，最大亮點是斜背著粉紅的香奈兒包包呼應腳上的粉紅鞋，包上則掛著日本插畫家Juno創作的mofusand貓福珊迪頭套Hello Kitty版本公仔，可愛指數破表，盡顯她的童心。





▲陳慧玲買零食拎Bottega Veneta約96,200元Let’s Go藍色編織包。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

而收工後陳慧琳拎著Bottega Veneta瘦長型的Let’s Go藍色編織包，直衝商店挑零食，顯露明星接地氣的一面；而她的亮色包選擇還有LOEWE草綠色的Font托特包，採用酒椰纖維在西班牙製成，飾有對比色LOEWE標誌，配上她的白色裙裝，完美示範炎熱日子的度假風穿搭。

