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《艾蜜莉在巴黎》最美戲服曝光　莉莉柯林斯愛死黑白條紋裝

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▲▼莉莉柯林斯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲莉莉柯林斯在《艾蜜莉在巴黎》第四季最喜歡Nina Ricci設計的黑白條紋禮服與大寬帽。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

由莉莉柯林斯（Lily Collins）主演的Netflix夯劇《艾蜜莉在巴黎》第四季第一部熱播中，她飾演的艾蜜莉照例以各式繽紛花俏服裝入鏡，而她最愛的一套戲服，是由法國老牌Nina Ricci創意總監Harris Reed為她量身訂製的黑白條紋連身褲配黑色大蓬裙禮服，讓她漂亮演出參加面具舞會的橋段，吸睛度百分百。

▲▼莉莉柯林斯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲莉莉柯林斯（左）與艾希莉朴盛裝演出《艾蜜莉在巴黎》中的面具舞會橋段。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

莉莉柯林斯對這套黑白條紋禮服相當滿意，特別向多年好友、Nina Ricci創意總監Harris Reed表達感謝之意，Harris Reed透露設計靈感源自於奧黛麗赫本，特別打造超大黑色圓帽，搭配黑白條紋連身褲與長襬裙裝，以及飾以黑色大蝴蝶結的白色斗篷，讓莉莉柯林斯飾演的艾蜜莉成為面具舞會的焦點。

▲▼莉莉柯林斯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲莉莉克林斯（左）的Nina Ricci條紋裝外罩白色斗篷。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

除了華麗的戲服，《艾蜜莉在巴黎》第四季第一部的場景也引人入勝，第二集中一個場景為法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）位於巴黎芳登廣場26號旗艦店樓上的Le 26V公寓；另一場艾蜜莉尋找鬧失蹤卡蜜兒的戲，則將鏡頭帶到印象派大師莫內位於吉維尼故居與花園，莉莉柯林斯透露兒時媽媽曾帶她到此參觀，很開心因拍戲舊地重遊，再度勾起美好回憶。

▲▼莉莉柯林斯 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲《艾蜜莉在巴黎》第四季場景之一是印象派大師莫內位於吉維尼故居與花園，莉莉柯林斯開心重遊舊地。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

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關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Lily Collins, 莉莉柯林斯, Nina Ricci

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