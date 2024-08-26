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林志玲氣質裙裝上身大露美腿　化身最美導覽員講梵谷名畫

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▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲穿Valentino裙裝搭Roger Vivier高跟鞋，化身富邦美術館最美導覽員。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲近日「回娘家」，為台北富邦美術館最新特展「梵谷：尋光之路」揭幕，並為展至11月11日的展覽錄製語音導覽，她替招牌甜美聲音介紹畫作背後精彩故事，人美心善的她也特別邀請志玲姊姊慈善基金會長期照顧的兒童和家長一起看展，兩場活動她連換CELINE與Valentino裙裝吸睛，「台灣第一名模」化身為最美導覽員。

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲專心欣賞富邦美術館展出的梵谷畫作。（圖／翻攝chiling.lin IG）

在加拿大多倫多大學完成西方美術史和經濟學雙主修學位的林志玲，畢業後回台第一份工作就是在富邦藝術基金會，前東家美術館開幕、「梵谷：尋光之路」特展開幕她都熱烈參與，此次來自荷蘭庫勒穆勒美術館（Kröller-MüllerMuseum,the Netherlands）的25件梵谷真跡，由她親自錄製語音導覽，宣傳時她穿CELINE黑色迷你裙洋裝大秀傲人長腿，白色領飾為整體造型更添優雅氣息。

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲穿Celine迷你裙裝現身富邦美術館宣傳新展覽「梵谷：尋光之路」。（圖／翻攝chiling.lin IG）

而為志玲姊姊慈善基金會長期照顧的兒童和家長進行導覽時，林志玲換上Valentino蝴蝶結裝飾藍色針織衫，搭配白色開岔裙，以及法國精品鞋Roger Vivier撞色高跟鞋，氣質穿搭變身為美術館的最美導覽員，她也提示看展重點，表示：「請一定要看看梵谷的〈自畫像〉，看看他的眼神在訴說什麼。再看看〈日落時柳樹〉那些枝幹好有力量好像長出了畫框。也要在〈夜晚露天咖啡座〉坐一坐，拍張美麗的照片。」
 

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關鍵字：

林志玲, 富邦美術館, CELINE, Valentino, Roger Vivier

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