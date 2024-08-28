G-SHOCK攜手東京潮牌推工業風錶　啟動背光秀「純正商品」logo

▲G-SHOCK與東京潮牌BlackEyePatch打造聯名錶款DW-5610BEP-2，4,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK與潮流文化緊密相扣，近期邀請創立於2013年的東京潮流品牌BlackEyePatch，共同設計聯名錶DW-5610BEP-2，以首款G-SHOCK經典錶款DW-5610為基礎，採用海軍藍與米色的撞色設計，並在錶盤上點綴在工作服常見的橘色，呈現BlackEyePatch招牌工業風特色。





▲G-SHOCK與BlackEyePatch聯名錶DW-5610BEP-2流露工業風。

G-SHOCK與BlackEyePatch聯名錶DW-5610BEP-2除了著墨於色彩搭配，背蓋與背光燈也飾有BlackEyePatch獨有的「純正商品」logo，是品牌粉絲一眼就懂的設計。





▲啟動背光燈會出現BlackEyePatch獨有的「純正商品」logo。

BlackEyePatch自2013年以來活躍於塗鴉和服飾界，2015年BlackEyePatch推出完整系列產品，並在去年於東京原宿開設旗艦店，品牌不時推出聯名作品，今年3月就與另一潮牌A BATHING APE攜手推出服裝系列創造話題。





▲BlackEyePatch曾與另一潮牌A BATHING APE合作推出聯名服裝。（圖／翻攝blackeyepatch IG）