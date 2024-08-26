碧昂絲雕花LV硬箱裝威士忌　開箱秀「鴿子蛋」巨鑽戒

▲碧昂絲親自宣傳全新事業SirDavis威士忌。（圖／翻攝beyonce IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）開創新事業，攜手精品龍頭LVMH集團旗下葡萄酒與烈酒事業部的酩悅軒尼詩，以曾經在美國禁酒令時期經營私釀酒事業的曾祖父為靈感，創立威士忌品牌SirDavis，她不僅照慣例以火辣裝扮造型亮相宣傳，還請LV（Louis Vuitton，路易威登）為她打造特製酒箱，示範時連同她的「鴿子蛋」巨鑽戒一同入鏡，處處展現天后氣勢。





▲碧昂絲亮出LV為她打造的雕花酒箱，她所戴的巨鑽戒也很吸睛。（圖／翻攝beyonce IG）

碧昂絲一直是日本威士忌的愛好者，加上曾祖父曾經營私釀酒事業，讓她更堅定開創威士忌品牌的決心，她多年來與LVMH集團合作密切，曾為旗下珠寶品牌Tiffany & Co.拍攝形象大片，因此跨入酒業首選與酩悅軒尼詩合作，將酒廠設於德州休士頓，並由曾祖父姓名「Davis Hogue」發想將品牌取名為SirDavis。





▲LV為碧昂絲設計的威士忌酒箱相當精緻。（圖／翻攝beyonce IG）

擁有美酒也要有漂亮的收納處，LV為碧昂絲打造奢華酒箱，硬箱外部為植物與LV字樣皮革雕花，打開後上蓋為鏡子，置中則放置威士忌，兩側設有小格收納處並放置酒杯，相當精緻，她開箱時也亮了璀璨巨鑽戒指，奢華行頭令人驚嘆。





▲碧昂絲戴Tiffany珠寶宣傳Sir Davis威士忌。（圖／翻攝Tiffany IG）

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