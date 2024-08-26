勞力士史上首款彩虹圈Daytona現蹤　估價逾1.1億元

▲富藝斯將上拍勞力士型號16599、史上第一只Rainbow Daytona彩虹圈腕錶，估價逾112,743,000元。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）將於11月8日在日內瓦舉行《Reloaded: The Rebirth of Mechanical Watchmaking, 1980-1999》主題拍賣專場，拍品全是1980至1999年之間出品的話題錶款，最受矚目是史上第一只「Rainbow」勞力士（Rolex）Daytona迪通拿彩虹圈腕錶、獨立製錶大師F.P. Journe售出的首只腕錶都將上拍，「第一」的歷史意義相當吸引人，特別是前者勞力士估價逾1.1億元台幣（逾瑞士法郎300萬元）。





▲F.P. Journe售出的首只腕錶「Tourbillon Souverain à Remontoire d’Egalité」陀飛輪腕錶，現身富藝斯拍賣會，估價逾75,162,000元。

瑞士製錶業歷經「石英危機」後，高端製錶業於1980和1990年代再度重生，20年的關鍵時期再度迎來創意設計與精湛機械製錶工藝，此次將登上富藝斯日內瓦拍賣會的勞力士「Cosmograph Daytona，Rainbow」型號16599白金腕錶，於1990年代以一次性發行的姿態問世，其漸變色彩虹錶圈與眾不同，以「逆時針」呈現紅橙黃綠藍靛紫的色彩變化，且內載Zenith El Primero機芯，是當今同類錶款首款彩虹圈Daytona，因此身價非凡；而製錶大師François-Paul Journe職涯第一只賣出的腕錶、亦是他的成名作「Tourbillon Souverain à Remontoire d’Egalité」，也將於同場進行拍賣。





▲MB&F LM Sequential Flyback Platinum腕錶9時方向設有第5個按把「Twinverter」，可同時控制兩組計時機制。（圖／葳鑠提供）

而錶界近日最重大消息，是香奈兒（CHANEL）擴張鐘錶版圖，買下獨立製錶品牌MB&F的25%股份，從此投資也可見香奈兒發展高級製錶的決心，自1987年跨足製錶業後，1993年收購位於瑞士拉夏德芳的G&F Châtelain製錶廠，並分別於2011年及2018年入股獨立製錶品牌Romain Gauthier和F.P.Journe，而未來會與創意豐富的MB&F激盪出什麼新火花，令人期待。

