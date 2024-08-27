韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　

▲雷達表品牌大使池昌旭將於28日來台，準備參加29日的雷達表記者會。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

演出《奇皇后》走紅、近日又演出古裝新劇《于氏王后》的37歲韓劇男神池昌旭要來了！明（28日）晚間他將以瑞士雷達表（Rado）品牌大使身分搭機來台，準備參加29日下午於台北101舉辦的雷達表庫克船長高科技陶瓷台北101限量版腕錶發表會。





▲池昌旭佩戴雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，143,600元。

池昌旭明晚抵達桃園機場，將走寰宇商務通道，因此粉絲若想一睹他的風采，29日雷達表於台北101舉辦發表會是最佳時機，屆時品牌CEO Adrian Bosshard也會與他同台，一同揭露全球獨家庫克船長高科技陶瓷台北101限量版腕錶的神秘面紗，當晚池昌旭也會參加雷達表晚宴，與VIP共賞雷達表新作。





▲池昌旭今年2月於米蘭Armani Hotel帥氣演繹Giorgio Armani 2024春夏男裝系列。（圖／Giorgio Armani提供）

此次台灣行池昌旭將停留3天2夜，預計30日中午將返韓，除了29日雷達表為公開行程，其他私人時光他是否會出飯店觀光，令人好奇。IG粉絲多達2737萬的他是時尚圈寵兒，除了擔任雷達表品牌大使，也受義大利名品Giorgio Armani青睞，邀他到米蘭欣賞大秀並示範新裝，帥度破表。

