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奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光

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▲▼ 沛納海衝浪冠軍 。（圖／翻攝IG）

▲22歲的Kauli Vaast於巴黎奧運衝浪項目摘金。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）以潛水錶著稱，邀請出生於法屬玻里尼西亞帕皮提的衝浪好手Kauli Vaast擔任品牌大使再適合不過，日前他於2024巴黎奧運中摘得衝浪金牌，手腕上戴的幸運錶正是沛納海，錶款強悍的性能、絕佳的防水性，伴他在每一次練習、每一場比賽盡情展現衝浪絕技。

▲▼ 沛納海衝浪冠軍 。（圖／翻攝IG）

▲Kauli Vaast去年起擔任沛納海品牌大使。

▲▼ 沛納海衝浪冠軍 。（圖／翻攝IG）

▲Kauli Vaast經常佩戴沛納海Submersible搭配藍色陶瓷錶圈不鏽鋼錶，323,000元。

22歲的Kauli Vaast出生於法屬玻里尼西亞帕皮提，自幼與海浪為伴，成為傑出的衝浪好手，一舉在巴黎奧運奪下衝浪項目金牌。去年沛納海簽下他出任品牌大使，Submersible系列專業潛水錶成為他的最愛，經常佩戴搭配藍色陶瓷單向旋轉錶圈的不鏽鋼錶，要價323,000元。

▲▼ 沛納海衝浪冠軍 。（圖／翻攝IG）

▲Kauli Vaast同時是Dior品牌大使。（圖／翻攝kaulivaast IG）

Kauli Vaast不僅受名錶品牌沛納海青睞，法國精品Dior也相中他的實力與高人氣，邀他擔任品牌大使，特別為年輕的他量身訂製專屬西裝，海洋的藍色調服裝顯然是他的最愛，穿出充滿活力且優雅的風格。

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關鍵字：

巴黎奧運, Panerai, 沛納海, Dior, Kauli Vaast

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