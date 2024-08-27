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HUBLOT左冠限量錶台灣首賣　紅白陶瓷對比高調吸睛

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▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT首次推出左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，全球限量35只，812,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）在材質的探索、機芯的研發不斷尋求突破，近日發表品牌首款搭載UNICO機芯的左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，選擇台灣作為首賣市場，讓台灣藏家能搶先擁有反轉傳統運動錶的新穎設計，此錶款的配色也令人眼睛一亮，霧白色陶瓷錶殼與紅色陶瓷錶圈形成鮮明對比，特別是紅色陶瓷圈上方採霧面處理，側邊則展現拋光質感，小細節也相當講究。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶的紅色陶瓷錶圈正面是霧面質感，側邊經過拋光處理。

HUBLOT Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶全球限量35只，特色是將錶冠移至左側，面盤布局也重新調整，標誌性的導柱輪位於12時位置，60分鐘計時盤和日期視窗改置於9時位置，1時至2時之間可見雙擺動離合器和矽擒縱系統，此機芯配備專利微調系統達到走時精準目的，錶背刻印「Full Adjusted」意謂跨越五方位精確調校，為高精準度提出保證，動力儲存72小時。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲透明錶背顯露HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯。

勞力士（Rolex）2022年也推出左冠錶Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）腕錶，錶冠與錶冠護肩移至錶殼左側，日曆窗與小窗凸透鏡亦調整至9時位置，其綠與黑雙色Cerachrom陶質字圈也是一大特色，愛錶成痴的男星潘瑋柏第一時間就入手此夯錶，目前訂價近40萬元，市場上也被炒到溢價才買得到。

▲▼HUBLOT 。（圖／公關照）

▲勞力士2022年推出左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，399,000元。（圖／勞力士提供）

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, 雷達表, Rado

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