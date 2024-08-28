TWICE Mina入主華麗天后宮　擒Boucheron珠寶代言美翻

▲Boucheron宣布南韓女團TWICE成員Mina成為品牌大使。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron華麗天后宮代言陣容再添新面孔，宣布南韓女團TWICE中日本籍成員Mina成為最新品牌大使，27歲的她在首波形象照中，接連換上性感的平口黑裝、優雅的裸膚色洋裝或帥氣的丹寧裝，均搭配Boucheron標誌性的Quatre系列珠寶展現自信魅力。





▲Mina身穿黑色平口裝搭配Boucheron Quatre Classique系列珠寶。

Mina於16歲移居南韓展開職業生涯，2015年隨著TWICE出道發光發熱，雖然期間經歷舞台恐懼症，但她經過休養後重返舞台，展現勇敢無畏的特質，因此受到Boucheron青睞，由她演繹風格摩登的經典之作Quatre系列珠寶，吸引年輕世代目光。





▲Mina疊戴Boucheron Quatre White系列吊墜項鍊。

韓星潤娥則是華人珠寶品牌Qeelin代言人，每逢頒獎典禮等盛大場合，她必定戴著Qeelin珠寶亮相，尤其鍾愛葫蘆造型的Wulu系列，為她增添華麗氣息；而日常她偏愛小巧設計，曾戴著Wulu 18K白金鑽石及粉紅色HyCeram®系列項鍊出遊，堪稱最佳代言人。





▲潤娥主持典禮時佩戴代言品牌Qeelin珠寶。（圖／Qeelin提供）