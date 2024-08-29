孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

▲孫芸芸熱愛大地色系，家飾也以大地色系為主。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸經常在IG秀各品牌最新包款，不過日常生活她還是以（Hermès）各式包款為主，且收藏早已超越一般人的夢幻經典款式Birkin柏金包、Kelly凱莉包，而是以品牌當季新款包為主，近日她與姊妹淘出遊對著大面玻璃自拍時，即背著品牌2023年春夏推出的Kelly Moov跨肩背包，當時定價約288,600元，今年5月香港佳士得拍賣同款黑色包，成交價已近逼40萬元。





▲孫芸芸與姊妹淘出遊，背愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

從居家裝潢到個人穿搭都熱愛大地色系的孫芸芸，近日與朋友出遊服裝照樣上演「下身失蹤」，外罩軍綠色外套，背著愛馬仕2023年發表的包款Kelly Moove，外觀是半月形包型，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法，孫芸芸發揮巧思將小包固定在背帶上，相當俏皮。





▲孫芸芸拍與女兒合體登封面的時尚雜誌，愛馬仕手拿包也在旁搶鏡。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

愛馬仕包不僅是孫芸芸出遊的必備品，也成為她居家擺飾的最美風景，曾為了拍攝她與女兒廖思惟合體登上封面的《VOGUE》雜誌，讓愛馬仕手拿包也一同入鏡，成功吸睛，堪稱靜物拍攝達人；而她除了收藏名牌精品，也熱愛收集水晶礦石，是她居家裝飾重要裝飾，也是她身心靈淨化的方式之一。

▲孫芸芸熱愛收集水晶，擺出水晶陣。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）