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孫芸芸賞海面日出S形曲線更吸睛　自拍曝光澳洲豪宅絕美空間

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸對著鏡子自拍，不僅招牌美腿吸睛，澳洲豪宅的絕美布置也曝光。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸近幾年台灣、澳洲兩地跑，陪伴在澳洲生活的兒女，她也藉此機會「充電」，因為她的澳洲豪宅座落在海邊，大片落地窗的設計讓她時時可欣賞大海美景，一張她欣賞日出的剪影效果的照片，美到讓人忘了該看海面曙光還是她傲人S形曲線，她也大方秀自家大地色系裝潢，展現她獨到的品味。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸站在大片落地窗前迎接日出，S形曲線令人稱羨。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

只見穿著露背裝的孫芸芸坐在餐桌的一角，對著大面鏡子自拍，除了她標誌性的美腿吸睛，她的澳洲豪宅餐桌延伸至客廳的絕美空間也同步曝光，不僅家具均是大師級作品，她還喜歡在精裝書上擺放花器、水晶礦石作為裝飾，也感受晶礦帶來的能量。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸悠閒躺在自家豪宅。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

多年來孫芸芸無論臉蛋或體態都保持在完美狀態，她藉由分享澳洲生活照洩露美麗秘密，她攝取奇異果、葡萄、木瓜等水果補充維他命C，旁邊還擺放著檸檬薄荷水或黑咖啡，每一種食物都適量享用，讓46歲的她與成年女兒合體時猶如姊妹花。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸的水果餐有奇異果、葡萄與黑咖啡。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸享用木瓜、薄荷檸檬水，旁邊擺放她鍾愛的水晶也很吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸疊戴手環也疊搭腳環，腳上穿著愛馬仕毛毛拖鞋。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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