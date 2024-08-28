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ZENITH鏡面虹彩陀飛輪美翻　閃電造型指針、時標、陀飛輪炫目

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▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲TIN TIN STUDIO策展事務所策展人丁春誠對於ZENITH DEFY Skyline Tourbillon Felipe Pantone特別版腕錶愛不釋手。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶與藝術的結合屢屢創造驚喜，ZENITH（真力時）今於發表與阿根廷裔西班牙籍當代藝術家Felipe Pantone第三度攜手合作的DEFY Skyline Felipe Pantone特別版陀飛輪腕錶，曾以「壁紙小開」封號走紅演藝圈、現為TIN TIN STUDIO策展事務所策展人丁春誠戴上此限量錶亮相，他對於藝術家Felipe Pantone的創作如數家珍，愛錶的他自招：「我對於一些特殊錶款特別有興趣，特別是陀飛輪，可謂頂尖技術與精湛工藝的象徵，尤其與藝術聯名的概念，對我來說一直都是無法抵擋的物慾。」

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline Tourbillon Felipe Pantone特別版腕錶，限量100只，2,183,800元。

ZENITH DEFY Skyline Felipe Pantone特別版陀飛輪腕錶全球限量100只，已有台灣收藏家搶下收藏，魅力在於藍寶石水晶圓盤製成的錶盤不僅有微型鐫刻同心圓紋裝飾，還呈現中央到邊緣顏色漸深的鏡面虹彩效果，營造如摩爾紋或莫列波紋（moiré）視覺效果，而時、分指針及當中6個時標在中段位置呈現扭曲如閃電的造型，好似同某種圖像干擾，同時採用了虹彩漸層設計，與6時位置的閃電陀飛輪相呼應。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline Tourbillon Felipe Pantone特別版腕錶錶背，秀出彩虹PVD塗層星形自動盤。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲阿根廷裔西班牙籍當代藝術家Felipe Pantone戴上他與ZENITH合作的DEFY Skyline Felipe Pantone特別版陀飛輪腕錶。

透明錶背則可欣賞ZENITH DEFY Skyline Felipe Pantone特別版陀飛輪腕錶搭載的60小時動力儲存的El Primero 3630高振頻自動上鍊機芯，其星形自動盤採用與陀飛輪框架和橋板相呼應的的彩虹PVD塗層，正反面都以炫彩設計吸睛。

▲▼Zenith 。（圖／公關照）

▲Franck Muller亞太區限定的Cintrée Curvex金田涼子龍年腕錶限量500只，428,000元。（圖／Franck Muller提供）

Franck Muller今年初則與日本藝術家金田凉子攜手創作限量500只的Cintrée Curvex龍年錶，大受好評，因為突破傳統具象祥龍設計，改以亮麗的綠松石色為主色調，金田涼子選擇以可愛方式描繪龍，龍化身為小女孩出現在每個時標，姿態各異，她的藍色頭髮延伸至時標突顯龍為降雨使者的身分，俏皮設計非常吸睛。

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關鍵字：

ZENITH, 丁春誠, Franck Muller

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