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池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃

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▲▼池昌旭 。（圖／翻攝IG）

▲池昌旭穿著背心配牛仔褲，在印尼街頭漫步。（圖／翻攝jichangwook IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇男神池昌旭來了！今（28日）晚他首度以瑞士雷達表（Rado）大使身分來台，抵達桃園機場後走寰宇快速通關直奔飯店，準備養足精神出席明（29日）下午雷達表於台北101購物中心舉辦的庫克船長高科技陶瓷台北101限量版腕錶發表會，據悉品牌貼心準備涼麵、鹹酥雞、蚵仔麵線、珍珠奶茶等小吃當宵夜，先溫暖他的胃。

▲▼池昌旭 。（圖／翻攝IG）

▲池昌旭在塗鴉牆前留影，不忘戴著代言的雷達表白陶瓷腕錶。（圖／翻攝jichangwook IG）

池昌旭此次台灣行停留3天2夜，唯一公開活動是29日下午與雷達表CEO Adrian Bosshard同台，一同揭露全球獨家庫克船長高科技陶瓷台北101限量版腕錶的神秘面紗，當晚池昌旭也會參加雷達表為VIP舉辦的晚宴，一同共賞雷達表新作。

▲▼池昌旭 。（圖／翻攝IG）

▲池昌旭在印尼以書卷味的眼鏡造型亮相。（圖／翻攝jichangwook IG）

出發來台前，池昌旭於IG限時動態預告將直飛台灣，並分享台灣行前一站印尼行的照片，只見他穿著白色無袖背心搭牛仔褲，悠哉漫步在印尼街頭，不忘秀出他代言的白色陶瓷款雷達表；而與印尼粉絲見面時，則戴上黑框眼鏡配藍襯衫與白褲，流露書卷氣息。此次來台會以什麼風格造型公開亮相，令粉絲相當期待。

▲▼池昌旭 。（圖／翻攝IG）

▲池昌旭與印尼粉絲開心合影。（圖／翻攝jichangwook IG）

►韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　

►雷達表好高調　亮黃色錶出擊吸睛

關鍵字：

池昌旭, 雷達表, Rado

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