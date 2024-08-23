雷達表好高調　亮黃色錶出擊吸睛





▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，147,300元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高調的亮黃色鮮少成為腕錶的主色調，但雷達表（Rado）大膽嘗試，讓黃色成為視覺焦點，推出搭配陽光黃拋光錶圈襯片的庫克船長高科技陶瓷鏤空限量錶，以及全由霧面黃色高科技陶瓷打造的真我方形系列鏤空腕錶，展現年輕活潑的氣息。





▲雷達表True Square真我方形系列鏤空腕錶，81,000元。

庫克船長高科技陶瓷鏤空錶是雷達表熱賣款，品牌持續推陳出新，設計限量262只的陽光黃色錶圈錶，內部同樣搭載具80小時動力儲存並配備Nivachron™防磁游絲的R808自動上鍊機芯；更亮眼的真我方形系列鏤空腕錶以霧面黃色高科技陶瓷打造錶殼，搭配黃色橡膠錶帶盡顯熱情魅力。





▲TAG Heuer Monaco鏤空計時腕錶深藍款，370,200元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer（泰格豪雅）則將黃色作為細部點綴的亮點，以賽車為靈感的方型錶殼Monaco鏤空計時腕錶深藍款，除了將摩納哥賽車傳統的深藍色作為主色調，可透視Calibre TH20-00機芯運轉的鏤空面盤上，中央計時秒針與計時小盤的指針均為鮮黃色，啟動計時運作時更容易辨別資訊。

