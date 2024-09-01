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日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

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記者鮑璿安 ／綜合報導

許多人都不了解自己內心的潛藏性格，可能是內向不善言辭，或是活潑討喜愛惡作劇，日本就瘋傳一項心理測驗，從「家門口的貓是什麼顏色」，4種選擇看出你的真實性格，一起來看看！

你家門口出現了一隻貓正在等你，第一直覺是以下哪一種顏色？

1. 黑貓

2. 灰貓

3. 橘色貓

4. 黑白貓

分割線下有解答

分割線下有解答

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1. 黑貓解析：謹慎、小心翼翼

選擇黑貓的人其實是內心小心翼翼、害怕受傷的，很多時候一個不如預期的結果，會讓你徹底失去信心，因為不敢嘗試離開舒適圈，總是小心翼翼處事，讓自己有了保護色，其實你很好相處，一旦破冰熟悉後，才可能以真面目對待朋友。

2. 灰貓解析：不掩飾內心，容易感動

選擇灰貓的你是感情用事的人，容易因為生活中的小事而情緒起伏，開心就大笑、悲傷就大哭，雖然表露情緒是好事，也讓你充滿了魅力，不過相對也很容易因他人的一句話就讓心情跌落谷底。

3. 橘色貓解析：喜歡幫助別人

選擇橘貓的人藏著善良的內心，喜歡幫助別人且付出不求回報，在你的認知中，朋友有需要就是要盡可能幫助，不過間接也創造了被他人利用的空間，所以先要了解對方是否真的是朋友，再來伸出援手比較妥當。

4. 黑白貓解析：擁有主導色彩

不論在友情或是愛情關係中，你都處於主導地位，習慣指揮對方朝著你自己的方向走，主導色彩相對濃烈，唯獨要小心樹大招風。而且不光是對於別人，你對自身的規劃也很有一套，習慣按部就班，基本上計劃的事情就會達成，沒有什麼例外。

關鍵字：

心理測驗, 運勢, , 真實面貌, 測驗

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