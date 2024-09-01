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秋冬必收3雙人氣超高「德訓鞋」　Rosé、Kendall Jenner都愛穿

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BLACKPINK Rosé腳踩最流行的德訓鞋，穿出復古潮流味。PUMA Palermo Vintage休閒運動鞋NT$2,980。（PUMA提供）

▲BLACKPINK Rosé腳踩最流行的德訓鞋，穿出復古潮流味。PUMA Palermo Vintage休閒運動鞋，NT$2,980。（PUMA提供）

圖文／鏡週刊

「鞋」教徒們注意了！你還停留在老爹鞋時代嗎？時尚圈最新狠「腳」色—德訓鞋，早已不動聲色地侵占家家戶戶的鞋櫃，尤其這3雙紅到發紫的德訓鞋，就算不入手也一定要知道。

血拚開始前，先來了解德訓鞋的前世今生。全名「德軍訓練鞋」，是70年代西德軍隊的室內訓練鞋，當時受限軍備不得外流，直到冷戰後才進入二手市場，並迅速走紅。如今的德訓鞋經時代淬鍊，變得百搭時髦，以低筒、 扁平鞋身、 T-Toe鞋頭設計、橡膠薄底為主要輪廓。

Palermo 甜鹹自由配

1980年代問世的PUMA Palermo，雖是德訓鞋中出生較晚的小老弟，熱度可不輸老大哥們。靠著可甜可鹹的百變風格，成功在潮鞋圈裡占領一席之地，無論是出現在NBA球星馬克麥克朗（Mac McClung）或韓國女團BLACKPINK腳上，都毫無違和感。全新推出的Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組，利用蕾絲、珍珠、掛飾等甜美的配飾，走出獨特的軟萌復古風。

PUMA推出5款台灣限定版Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組，可DIY專屬自己的美鞋。（PUMA提供）

▲PUMA推出5款台灣限定版Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組，可DIY專屬自己的美鞋。（PUMA提供）

購買PUMA Palermo指定鞋款，即贈Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組，限量發送，贈完為止。（PUMA提供）

▲購買PUMA Palermo指定鞋款，即贈Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組，限量發送，贈完為止。（PUMA提供）

Samba 出鏡率最高

談起德訓鞋，一定會提到adidas Originals的Samba。這兩年人氣直衝紅翻天，包括BLACKPINK的Jennie、Jisoo等韓國明星，以及海莉比柏（Hailey Bieber）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等歐美名媛都在穿。然而，Samba並非因軍訓所生，它的原身是足球鞋，1950年為了巴西世界盃足球賽而誕生，因此以Samba森巴舞為名，經改良後才逐漸走入時尚圈，在名人效應下掀起Samba颶風。

Hailey Bieber穿上黑白配Samba踩街，愜意展現街頭時尚。（翻攝自Hailey Bieber's street style IG）

▲Hailey Bieber穿上黑白配Samba踩街，愜意展現街頭時尚。（翻攝自Hailey Bieber's street style IG）

小白鞋永不退燒，這雙絕對是必得款。NT$3,490。（adidas Originals提供）

▲小白鞋永不退燒，這雙絕對是必得款，NT$3,490。（adidas Originals提供）

德訓鞋入門款選這雙就對了！adidas Originals黑色款Samba NT$3,490。（adidas Originals提供）

▲德訓鞋入門款選這雙就對了！adidas Originals黑色款Samba，NT$3,490。（adidas Originals提供）

MEXICO 66 王子被圈粉

跟著Kendall Jenner入鏡的紅藍配色，是MEXICO 66最經典的配色。（翻攝自Kendall Jenner IG）

▲跟著肯坎達兒珍娜（Kendall Jenner）入鏡的紅藍配色，是MEXICO 66最經典的配色。（翻攝自Kendall Jenner IG）

Onitsuka Tiger鬼塚虎的經典設計MEXICO 66，也是近年大勢回歸的熱門德訓鞋。1960年代專為參加墨西哥奧運的日本代表團所設計，後來因為太好穿而備受喜愛，曾一度被視為潮流格鬥鞋，電影《追殺比爾》裡鄔瑪舒曼，就是穿著它大開殺戒。MEXICO 66的愛用名人除了常見的時尚KOL，甚至連英國威廉王子都被圈粉，足見其魅力。

Onitsuka Tiger銀底白虎爪紋MEXICO 66，科技感十足。NT$3,880（翻攝自Onitsuka Tiger官網）

▲Onitsuka Tiger銀底白虎爪紋MEXICO 66，科技感十足，NT$3,880。（翻攝自Onitsuka Tiger官網）

鄔瑪舒曼在《追殺比爾》所穿的黃黑配色MEXICO 66，在球鞋交易平台StockX售價約NT$5,080。（翻攝自StockX官網）

▲鄔瑪舒曼在《追殺比爾》所穿的黃黑配色MEXICO 66，在球鞋交易平台StockX售價約NT$5,080。（翻攝自StockX官網）

同場加映 精品湊一腳！

德訓鞋踩進精品圈，不少名牌休閒鞋依稀可見其身影。Dior Dioriviera限定系列中的Dior Star運動鞋，糖果粉配色可可愛愛，與白色幸運星CD標誌相得益彰；蘊藏驚喜的B101男鞋，在全黑色調下利用材質差異做出層次感，牛仔褲、西裝褲皆可輕鬆駕馭，一雙萬用。FERRAGAMO早秋系列亦推出「類德訓鞋」，側面綴有品牌logo，悠閒又不失貴氣。

【靚鑑賞】鞋教三巨頭

▲Dioriviera Dior Star小牛皮運動鞋，減齡感首選，NT$ 27,000，（Dior提供）

Dior B101黑色休閒鞋，低調好品味。NT$30,000（Dior提供）

▲Dior B101黑色休閒鞋，低調好品味，NT$30,000。（Dior提供）

FERRAGAMO logo裝飾低筒休閒鞋，早秋熱賣款。約NT$29,000（翻攝自FERRAGAMO官網）

▲FERRAGAMO logo裝飾低筒休閒鞋，早秋熱賣款，約NT$29,000。（翻攝自FERRAGAMO官網）

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關鍵字：

鏡週刊, 球鞋, 德訓鞋, PUMA, adidas Originals, Onitsuka Tiger

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