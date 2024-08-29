台北101周年慶最高回饋15%　浪琴表聯名小熊限量登場

▲台北101周年慶準備開跑，今年回饋最高達15%。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

9月份即將進入百貨周年慶回饋祭，由精品百貨台北101、麗晶精品率先登場，台北101周年慶9／5起正式開跑，針對自家聯名卡會員祭出15%的最高回饋，聯名卡新會員則有長達3個月的消費點數10倍送優惠，每年秒殺的101紀念小熊，今年則與浪琴表聯名，消費滿5萬元即可兌換；麗晶精品黃金周則在今（8／29）開跑，為期20天消費滿2萬元起，即可享有現金回饋與各式好禮。

▲ALS朗格 全新DATOGRAPH UP_DOWN 18K白金款，配備藍色錶盤，價格店洽；Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon 雙翼系列計時月相腕錶，參考售價2,410,000元

台北101一年一度的周年慶活動從9／5起至10／13展開，其「黃金週預購會」從8／29至9／4率先拉開序幕，吸引廣大會員與時尚愛好者的關注，祭出持有台北101聯名卡會員，在秘境花園觀景台、流行美妝、國際精品最高可享有15%回饋，並有機會搶先購買限量商品。而首次辦理聯名卡的消費者，更有長達3個月的點數十倍送優惠。

▲N°5 頂級珠寶系列《55.55 項鍊》；Mademoiselle J12 La Pausa 限定腕錶。

與台北101周年慶特色在於豐富多樣的品牌活動，除六大國際精品品牌的新店開幕外，三大快閃店也將在活動期間登場，CHANEL全球第五家、亞太區首間腕錶暨珠寶旗艦店已在8／27開幕，頂級腕錶品牌百年靈BREITLING，也將於9／3至9／22期間，在台北101打造快閃概念店，展示其140週年紀念限量錶款。

針對在地高端腕錶藏家最重要的World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞也登場，展示來自17個品牌共1,600件作品，並舉辦31場主題鑑賞會，其中包括多款全球首發的限量腕錶和高級珠寶，CHANEL高級腕錶暨珠寶也首次參加該活動，CHAUMET價值1億3500萬元的Harmonie項鍊也首度現身，主鑽石多達8.72克拉。

▲CHAUMET 藝術之作Harmonie項鍊，可拆主鑽為1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石， 18K白金鑲嵌圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約台幣1億3,500萬元。

每年周年慶都秒殺的熱門台北101紀念小熊，本屆邁入21代，與LONGINES浪琴表合作的限量版飛行小熊，以其獨特的設計與品牌歷史結合，周年慶活動期間，消費滿5萬元的顧客即可兌換一隻限量小熊，數量有限售完為止。

擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品，從8／29至9／17展開為期20天的「黃金週購物禮遇」，消費滿2萬元起，回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券；消費滿5萬元回贈禮則會提高至8%；消費滿15萬元加贈寶格麗晶澈身體乳；消費滿25萬元，贈LADY M經典9吋蛋糕；消費滿50萬元，贈STEFANO RICCI皇家雄鷹香水，消費滿百萬元，則加贈台北晶華酒店兩天一夜住宿劵。活動期間消費金額累積前三名者，可入住占地33坪的名人套房與沐蘭SPA療程劵。

▲麗晶精品BOUCHERON_2024 CARTE BLANCHE, OR BLEU全新高級珠寶系列主題項鍊，價格店洽；CINDY CHAO THE ART JEWEL二十周年系列蜻蜓胸針，價格店洽

麗晶精品表示，周年慶館內迎來 「GIORGIO ARMANI」進駐，設計低調奢華，以不同色調區分出男女裝區，並規劃有VIP專屬空間提供訂製服務。

TUMI於周年慶活動期間，推出單筆買消費滿2萬元，可限抵3,000元，9／7品牌日當天再加碼享全面85折優惠。TRUE RELIGON則推全面85折優惠，消費滿2萬元現抵1,000元，會員消費滿3萬元，再贈限量品牌T-shirt乙件。貴婦保養品牌SISLEY SPA推出新品極致夜間奇蹟逆時眼部精萃，與多款精選限定保養組合，最高可享68折。

▲麗晶獨家STEFANO RICCI_Alpha紗針織衫套裝，推薦價125,000元至136,000元起；麗晶獨家GIANVITO ROSSI Portofino 85 繞踝高跟涼鞋，價格店洽。