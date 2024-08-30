fb ig video ETtoday search mobile

好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚

>

記者曾怡嘉／綜合報導

一瓶好的妝前乳，對於完妝後的肌膚有著決定性影響，有鑑於底妝輕薄化，妝前保濕和飾底校色就顯得更為重要，妝前修飾好，底妝只需要薄薄一層就很美，最新的妝前乳將功能極大化，不僅是保濕功能、潤色效果加乘，更添加更多保養配方，讓你上妝同時養護肌膚。

▲▼飾底乳。（圖／品牌提供）

▲PAUL&JOE 糖瓷恆潤隔離乳，SPF15/PA+，1,200元。

PAUL&JOE 明星隔離乳再創新話題！9月即將上市的糖瓷恆潤隔離乳超越市面上所有妝前隔離乳的保濕功效，運用高科技奈米膠囊包覆神經醯胺 & 菸鹼醯胺，能深層滋潤修復肌膚並改善粗大毛孔問題，是業界首創長效保濕保養型隔離乳。

▲▼飾底乳。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 24K純金奢緞光妝前乳，SPF50+/PA+++，3,300元。

嬌蘭推出全新24K純金奢緞光妝前乳，輕薄配方一抹瞬間修飾肌膚、改善蠟黃、均勻膚色，珍珠母貝與一絲24K金的結合提供了微妙的光澤。它能顯著修飾毛孔並校正膚色，使肌膚在塗抹粉底前得到完美準備，就像開了濾鏡般無懈可擊。

▲▼飾底乳。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO HAKU 極致阻黑粧前精華N，SPF50+/PA++++，1,500元。

HAKU今年推出全新升級的極致阻黑粧前精華N，沖繩香檸萃取精華加強肌膚保濕屏障功能，梔子萃取精華與歐洲山楂萃取精華，預防肌膚蠟黃暗沉感襲擊，除此之外，更加碼加入專為亞洲女孩肌膚調合的藍色珍珠粉，與原有粉色珍珠粉配方融合，讓肌膚不僅自然提亮、更均勻修飾肌膚凹凸不平瑕疵處。

關鍵字：

妝前乳, 保濕, 修飾, 高科技, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

賈靜雯戴6.3億元LV巨鑽閃爆！「從巴黎鐵塔下方往上看」變成珠寶太浪漫

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運 好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚 陳柏霖曝「最愛香水」　噴上就像回歸森林般般療癒 早知道早幸福！伊能靜：40歲以後才懂得的「7個人生心法」 泰勒羅素穿香奈兒古董衣淪「矮冬瓜」　對比超模照慘收負評 池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 邵雨薇愛穿男裝驚吐「吳慷仁私服品味」　婁峻碩示範MK「E人穿搭」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面