好的飾底乳帶你上天堂！「3款口碑推薦」上妝同時養膚

記者曾怡嘉／綜合報導

一瓶好的妝前乳，對於完妝後的肌膚有著決定性影響，有鑑於底妝輕薄化，妝前保濕和飾底校色就顯得更為重要，妝前修飾好，底妝只需要薄薄一層就很美，最新的妝前乳將功能極大化，不僅是保濕功能、潤色效果加乘，更添加更多保養配方，讓你上妝同時養護肌膚。

▲PAUL&JOE 糖瓷恆潤隔離乳，SPF15/PA+，1,200元。

PAUL&JOE 明星隔離乳再創新話題！9月即將上市的糖瓷恆潤隔離乳超越市面上所有妝前隔離乳的保濕功效，運用高科技奈米膠囊包覆神經醯胺 & 菸鹼醯胺，能深層滋潤修復肌膚並改善粗大毛孔問題，是業界首創長效保濕保養型隔離乳。

▲GUERLAIN 24K純金奢緞光妝前乳，SPF50+/PA+++，3,300元。

嬌蘭推出全新24K純金奢緞光妝前乳，輕薄配方一抹瞬間修飾肌膚、改善蠟黃、均勻膚色，珍珠母貝與一絲24K金的結合提供了微妙的光澤。它能顯著修飾毛孔並校正膚色，使肌膚在塗抹粉底前得到完美準備，就像開了濾鏡般無懈可擊。

▲SHISEIDO HAKU 極致阻黑粧前精華N，SPF50+/PA++++，1,500元。

HAKU今年推出全新升級的極致阻黑粧前精華N，沖繩香檸萃取精華加強肌膚保濕屏障功能，梔子萃取精華與歐洲山楂萃取精華，預防肌膚蠟黃暗沉感襲擊，除此之外，更加碼加入專為亞洲女孩肌膚調合的藍色珍珠粉，與原有粉色珍珠粉配方融合，讓肌膚不僅自然提亮、更均勻修飾肌膚凹凸不平瑕疵處。