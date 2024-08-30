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韓流天王Rain即將來台！ 《社內相親》金世正接力9／13現身松山文創

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記者鮑璿安／綜合報導

近期不斷有韓星訪台，韓流天王Rain 鄭智薰將於9月12日出席FENDI Diamond Towers 精品店開幕酒會，而韓星金世正也即將來台！她這次以 Longchamp 品牌大使的身分首次來台，將出席 9月 13日（五）品牌在台北松山文創園區舉辦的派對，預計當天晚間6點金世正會在星光紅毯上現身，粉絲們有機會一睹女神風采。

▲▼韓星 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲金世正 。（圖／品牌提供）

金世正憑藉戲劇《社內相親》和《驅魔麵館》成為韓國炙手可熱的實力派演員，她清新脫俗的氣質俘獲了眾多觀眾的心，而在最新釋出的秋冬廣告形象片中，展現了她百變魅力。Longchamp這次選在台北松山文創園區二號倉庫舉辦《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》世界巡迴台北站，現場設有多個互動區域，帶來沉浸式的文化和能量體驗，金世正會搶先帶逛。

▲ 。（圖／翻攝IG）

▲ Rain。（圖／翻攝IG）

Rain 鄭智薰時隔五年再次來台，相信許多粉絲都期待不已，他9月12日晚間將現身FENDI Diamond Towers 精品店，當天受邀嘉賓還有謝欣穎、Dizzy Dizzo 蔡詩芸，《ET FASHION》將為大家直擊現場情況。

關鍵字：

韓星, 金世正, Longchamp, 台北派對, 瓏驤能量補給站

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