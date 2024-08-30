凱特布蘭琪胸前大開不夠看　轉過身流瀉「珍珠瀑布」美翻

▲凱特布蘭琪穿Armani Privé黑色深V褲裝登紅毯宣傳新劇《免責聲明》。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）於威尼斯影展宣傳她主演的Apple TV+全新驚悚影集《免責聲明》（Disclaimer），首映典禮上，她難得胸前大開，穿深V剪裁的Armani Privé黑色褲裝登場，性感又帥氣，轉過身更令人驚喜，露背設計竟然垂墜一圈又一圈的「珍珠瀑布」，呼應正面與袖口的珍珠裝飾，優雅極了。





▲凱特布蘭琪露背裝垂墜珍珠瀑布，令人驚喜。（圖／路透社）

凱特布蘭琪搭配的珠寶也有巧思，亮點是恰好呼應服裝特色的LV（Louis Vuitton，路易威登）Deep Time頂級珠寶系列Seeds 種子耳環，鑲嵌兩顆25.31 克拉和9.17 克拉的黃色珍珠及鑽石，沿著耳朵輪廓蜿蜒而下的設計，盡顯影后氣勢。

▲凱特布蘭琪佩戴LV Deep Time頂級珠寶系列中Seeds 種子耳環，鑲嵌兩顆25.31 克拉和9.17 克拉的黃色珍珠及鑽石。（圖／路透社）



名模出身、演出《魷魚遊戲》一炮而紅的南韓女星鄭好娟，美夢成真進軍好萊塢與凱特布蘭琪一同演出影集《免責聲明》，她於威尼斯首映典禮上穿LV訂製款紅色刺繡絲綢與垂墜領口斜裁禮服，細看禮服綴滿微小金屬裝飾，行動之間閃閃發亮，她同時搭配LV頂級珠寶中的Galaxie Monogram鑲有兩顆公主方形切割鑽石和欖尖形切割鑽石耳環、2款Bravery頂級珠寶系列的 L'Elan Vital 戒指，是最稱職的LV品牌大使。

▲演出《免責聲明》的南韓女星鄭好娟穿LV訂製款紅色刺繡絲綢與垂墜領口斜裁禮服搭LV珠寶。（圖／路透社）