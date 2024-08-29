fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒女士粉紅錶可愛度破表　台北101鐘錶珠寶大賞現蹤

>

▲▼台北101錶展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒（左起）展演江詩丹頓腕錶、CHAUMET珠寶、DAMIANI珠寶與朗格名錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

由台北101主辦的第12屆World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，今起至10月13日黃金周、周年慶檔期登場，匯集17個品牌共1,600件傑作，讓收藏家能近距離鑑賞精緻工藝之作。香奈兒（CHANEL）因亞太區首家腕錶暨高級珠寶獨立旗艦店於台北101購物中心盛大開幕，首度加入此次珠寶腕錶大賞活動，並推出台北101獨家限定腕錶Mademoiselle J12 La Pausa，設計靈感源自香奈兒女士於蔚藍海岸自家別墅所拍攝的照片，錶面上由身穿水手服的她指示時間，配上粉紅藍寶石錶圈，俏皮可愛又浪漫。

▲▼ 台北101錶展 。（圖／公關照）

▲香奈兒Mademoiselle J12 La Pausa台北101獨家限定腕錶。（圖／品牌提供）

除了香奈兒首度參加World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，德國名錶朗格（A. Lange & Sohne）、Blancpain、寶璣（Breguet）、百年靈（Breitling）、寶格麗（BVLGARI）、卡地亞（Cartier）、CHAUMET、DAMIANI、Grand Seiko、HUBLOT、積家（Jaeger-LeCoultre）、歐米茄（OMEGA）、沛納海（Panerai）、Roger Dubuis、TAG Heuer、江詩丹頓（Vacheron Constantin）均共襄盛舉。

▲▼ 台北101錶展 。（圖／公關照）

▲卡地亞全球限量200只的Privé Torture腕錶。

▲▼ 台北101錶展 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table王者系列圓桌騎士超級腕錶限量8只，17,350,000元。

▲▼ 台北101錶展 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper Rainbow彩寶腕錶。

卡地亞於此次World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，主打全球各限量200只的Privé Torture腕錶、Santos Dumont腕錶，Roger Dubuis展出的Excalibur Knights of the Round Table王者系列圓桌騎士超級腕錶數量更稀少，僅限量8只，身價高達1735萬元；透過此展覽不僅可飽覽珍罕精品，台北101同步舉辦31場鑑賞活動，涵蓋精品趨勢解析、國際金融、時尚行旅等講座，全方位滿足參與賓客的需求。
 

▲▼ 台北101錶展 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Mimosa Risvegli含羞草18K白金紫粉孔賽石與鑽石高級珠寶項鍊，8,250,000元。

►HUBLOT左冠限量錶台灣首賣　紅白陶瓷對比高調吸睛

► 奧運衝浪金牌選手幸運錶是沛納海　最常戴的潛水錶曝光

關鍵字：

台北101, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

泰勒羅素穿香奈兒古董衣淪「矮冬瓜」　對比超模照慘收負評

泰勒羅素穿香奈兒古董衣淪「矮冬瓜」　對比超模照慘收負評

TWICE Mina入主華麗天后宮　擒Boucheron珠寶代言美翻

TWICE Mina入主華麗天后宮　擒Boucheron珠寶代言美翻

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

孫芸芸愛馬仕小包超可愛　拍賣價近逼40萬

池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 ROSÉ大媽風捲毛頭配洞洞裝　戴Tiffany尖矛鑽戒又酷又潮 ZENITH鏡面虹彩陀飛輪美翻　閃電造型指針、時標、陀飛輪炫目 表面乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名變臉是核彈級　 第一眼看到大象還樹枝？測試你接下來會有什麼好運 池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃 超準！一張圖秒測你「最近的壓力值」是否破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面