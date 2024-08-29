香奈兒女士粉紅錶可愛度破表　台北101鐘錶珠寶大賞現蹤

▲模特兒（左起）展演江詩丹頓腕錶、CHAUMET珠寶、DAMIANI珠寶與朗格名錶。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

由台北101主辦的第12屆World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，今起至10月13日黃金周、周年慶檔期登場，匯集17個品牌共1,600件傑作，讓收藏家能近距離鑑賞精緻工藝之作。香奈兒（CHANEL）因亞太區首家腕錶暨高級珠寶獨立旗艦店於台北101購物中心盛大開幕，首度加入此次珠寶腕錶大賞活動，並推出台北101獨家限定腕錶Mademoiselle J12 La Pausa，設計靈感源自香奈兒女士於蔚藍海岸自家別墅所拍攝的照片，錶面上由身穿水手服的她指示時間，配上粉紅藍寶石錶圈，俏皮可愛又浪漫。





▲香奈兒Mademoiselle J12 La Pausa台北101獨家限定腕錶。（圖／品牌提供）

除了香奈兒首度參加World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，德國名錶朗格（A. Lange & Sohne）、Blancpain、寶璣（Breguet）、百年靈（Breitling）、寶格麗（BVLGARI）、卡地亞（Cartier）、CHAUMET、DAMIANI、Grand Seiko、HUBLOT、積家（Jaeger-LeCoultre）、歐米茄（OMEGA）、沛納海（Panerai）、Roger Dubuis、TAG Heuer、江詩丹頓（Vacheron Constantin）均共襄盛舉。





▲卡地亞全球限量200只的Privé Torture腕錶。

▲Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table王者系列圓桌騎士超級腕錶限量8只，17,350,000元。

▲寶格麗Serpenti Viper Rainbow彩寶腕錶。

卡地亞於此次World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞，主打全球各限量200只的Privé Torture腕錶、Santos Dumont腕錶，Roger Dubuis展出的Excalibur Knights of the Round Table王者系列圓桌騎士超級腕錶數量更稀少，僅限量8只，身價高達1735萬元；透過此展覽不僅可飽覽珍罕精品，台北101同步舉辦31場鑑賞活動，涵蓋精品趨勢解析、國際金融、時尚行旅等講座，全方位滿足參與賓客的需求。







▲DAMIANI Mimosa Risvegli含羞草18K白金紫粉孔賽石與鑽石高級珠寶項鍊，8,250,000元。