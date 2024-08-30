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安潔莉娜裘莉青筋暴露嚇人　網批「造型好看，但瘦過頭」

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▲▼安潔莉娜裘莉 。（圖／路透社）

▲安潔莉娜裘莉穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph禮服登紅毯，雖然造型好看但手臂青筋暴露頗驚人。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

由導演帕布羅拉瑞恩（Pablo Larraín）執導、好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的傳記電影《Maria》，是第81屆威尼斯影展的競賽片，在片中飾演女高音瑪麗亞卡拉絲的安潔莉娜裘莉，連換3套造型宣傳新片，紅毯上她穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph為她量身訂製的香檳金禮服搭配仿皮草披肩，上面還別著花形胸針，顯得雍容華貴，不過她的手臂青筋暴露頗為驚人，讓網友一面倒認為「造型好看，但瘦過頭了」。

▲▼安潔莉娜裘莉 。（圖／路透社）

▲安潔莉娜裘莉穿Saint Laurent雪紡洋裝現身威尼斯。（圖／路透社）

安潔莉娜裘莉在電影《Maria》化身女高音瑪麗亞卡拉絲，首映會結束後全場起立鼓掌，演出備受好評，她戲裡戲外的造型都非常用心，向瑪麗亞卡拉絲致敬，她在威尼斯影展期間穿的另一套飄逸的長洋裝，即出自瑪麗亞卡拉絲生前愛牌Saint Laurent的設計。

▲▼安潔莉娜裘莉 。（圖／路透社）

▲安潔莉娜裘莉別上傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲生前珍藏的卡地亞美洲豹胸針，宣傳新片《Maria》。（圖／路透社）

瑪麗亞卡拉絲生前不僅是Saint Laurent、Dior等時裝屋的大戶，也收藏不少珠寶，一枚她擁有的卡地亞（Cartier）標誌性的美洲豹胸針，已被品牌列為典藏，此次特別讓安潔莉娜裘莉戴上於威尼斯影展宣傳新片《Maria》，別具意義。
 

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關鍵字：

安潔莉娜裘莉, 威尼斯影展, 卡地亞, Cartier, Saint Laurent

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