Dior愛心薄紗禮服好仙　盡顯珍娜奧特嘉青春魅力

▲演出《陰間大法師 BEETLEJUICE》的珍娜奧特嘉，穿Dior訂製的紅色薄紗高級訂製禮服亮相。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鬼才導演提姆波頓執導的新片《陰間大法師 BEETLEJUICE》是第81屆威尼斯影展的開幕片，首映會上主演的女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、薇諾娜瑞德（Winona Ryder）都盛裝出席，Dior特別為品牌大使珍娜奧特嘉設計紅色薄紗高級訂製禮服，胸前薄紗打造的愛心圖案，甜美又浪漫，襯托21歲的她青春魅力。





▲珍娜奧特嘉佩戴的Dior Bois de Rose 18K白金鑽石頸鍊。

珍娜奧特嘉登上本屆威尼斯紅毯的首件戰袍，由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親自設計，耗費工坊600小時製作，成就紅色薄紗高級訂製禮服，她同時搭配靈感源自玫瑰的Bois de Rose 18K白金鑽石頸鍊與雙指戒、手鐲與玫瑰金戒指，相當優雅。





▲薇諾娜瑞德穿香奈兒2007年高級訂製服現身紅毯。（圖／路透社）

同片的80、90年代女神人物薇諾娜瑞德，則選穿香奈兒（CHANEL）2007年高級訂製服現身紅毯，上身為蝴蝶結黑白正裝，配上哥德風黑色紗裙，鮮明對比凸顯個性美而大獲好評。

