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易烊千璽拿下Golden Goose全球代言人！新款可以自己裝飾跟上Y2K千禧風

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GOLDEN GOOSE品牌全球代言人易烊千璽演繹全新LIGHTSTAR系列。（Golden Goose提供）

圖文／鏡週刊

創立於2000年的Golden Goose日前宣佈邀得易烊千璽擔任品牌全球代言人，並由他演繹全新LIGHTSTAR系列鞋履形象大片；在這位與品牌同年出生的全能型藝人腳上，完美展現了鞋款巧妙融合當代時尚與Y2K千禧復古風的設計美感。

自男團TFBOYS出身的易烊千璽從唱跳俱佳的歌手到演出家喻戶曉電影如《少年的你》、《滿江紅》的實力派演員，讓Golden Goose全球首席執行官Silvio Campara表示：「易烊千璽身上洋溢著無窮的創造力和對事業的熱愛，深切契合Golden Goose的核心價值觀和品牌崇尚本真的精神。」

易烊千璽表示自己很榮幸能與Golden Goose並肩前行，踏上這一非凡旅程。（Golden Goose提供）

▲易烊千璽表示自己很榮幸能與Golden Goose並肩前行，踏上這一非凡旅程。（Golden Goose提供）

全新LIGHTSTAR鞋款融合復古未來主義與運動風格，包括閃亮的層壓觸感材質、Y2K風格立體標識，以及網狀裝飾元素等細節，復古黃色嵌片則增添了Golden Goose獨特的「歲月留痕（lived-in）」設計美學。

LIGHTSTAR系列有多種經典配色可選，也能打造屬於自己的專屬作品。（Golden Goose提供）

▲LIGHTSTAR系列有多種經典配色可選，也能打造屬於自己的專屬作品。（Golden Goose提供）

特別的是，LIGHTSTAR將品牌「Co-Creation 共創體驗」提升到全新高度，客人可與品牌工匠攜手合作，打造出專屬作品：從如寶石般的閃耀裝飾、精緻的珍珠花朵和特定的鞋帶，這些個性化的點綴，都能讓鞋款更貼近個人風格與塑造獨特魅力。

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關鍵字：

鏡週刊, 易烊千璽, Golden Goose

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