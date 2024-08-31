梵克雅寶聯手故宮、巴黎裝飾藝術博物館辦展　台灣粉絲飽眼福

▲國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館、梵克雅寶將共同舉辦「大美不言」典藏精粹特展。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣藝術愛好者有福了！國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將9月26日至12月29日在台北故宮，以及2025年1月23日至4月20日移至嘉義故宮南院，舉辦以莊子名言為標題的「大美不言」典藏精粹特展，呈獻超過260件東西方古董、藝術品、珠寶等，帶領參觀者沉浸在裝飾藝術之美中。





▲國立故宮博物院藏清乾隆年間陳祖章《雕橄欖核舟》。

這場由國立故宮博物院、巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶三方共同策劃的「大美不言」特展，取名自大自然的美麗事物，進而對照展廳內的物件之美，品項涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等，搶先預告將展出的作品有故宮收藏的清乾隆時期橄欖核雕製蓬船，船底以行書刻蘇軾《後赤壁賦》全文；梵克雅寶則展出1906年結合黃K金、銀，碧玉與木材和琺瑯創作的《Varuna遊艇》微縮模型；而巴黎裝飾藝術博物館也將空運來台1759年製的百花香花瓶，每一件展品背後的故事都值得細細品味。





▲梵克雅寶典藏的1906年《Varuna遊艇》微縮模型，黃K金，銀，碧玉，木材和琺瑯。





▲法國裝飾藝術博物館典藏的1759年百花香花瓶 。

Dior則正於巴黎蒙田大道30號的 La Galerie Dior藝廊，集結展出Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri為席琳狄翁、女神卡卡、法國歌手Aya Nakamura 和Axelle Saint-Cirel 於2024巴黎奧運開幕式所創作的禮服，讓時尚迷再次回味這些經典時刻，特別是席琳狄翁壓軸演唱所穿的白色絲綢高級訂製服，禮服上綴飾炫目的漸變亮片，以及總長達五百多米的流蘇上妝點著數千顆銀色珠飾，迷人的設計令人印象深刻，一系列精彩的服裝將展至9月30日。





▲Dior於巴黎蒙田大道30號的 La Galerie Dior藝廊展出為巴黎奧運開幕創作的禮服。（圖／Dior提供，以下同）





▲席琳狄翁於巴黎奧運開幕式壓軸演唱所穿的Dior珠飾高級訂製服令人印象深刻。